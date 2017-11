Ñeti Cuervas-Mons: "Tenemos madera para ganar esta Vuelta al Mundo"

El santanderino afincado en Vigo Ñeti Cuervas-Mons ejerce las labores de proa y capitán del "Mapfre" en la que será su cuarta Volvo Ocean Race. Tras su segundo puesto en la primera etapa, que unió Alicante con Lisboa, por detrás del Vestas, la tripulación trabaja a marchas forzadas para preparar la segunda etapa, con meta en Ciudad del Cabo. Ayer el barco español acabó primero en la regata de entrenamiento disputada en Lisboa. "No me atrevo a decir que vamos a ganar la Vuelta al Mundo, pero sí que tenemos madera para ganar y podemos pelear por el triunfo hasta el final", indica.

- ¿Qué sensaciones ha dejado ese segundo puesto en la primera etapa, con un final de infarto en Lisboa?

- En Lisboa la entrada al río siempre es complicada porque hay un parón fuerte y una compresión con el resto de la flota. A pesar de tener bastantes millas de diferencia con el Dongfeng (China) hemos entrado en quince minutos, pero al final hemos sido segundos, que está muy bien porque en esta Vuelta al Mundo lo que va a primar es la regularidad. El que no haga ninguna 'cagada' gorda será el que se lleve el trofeo. Así que este segundo puesto es un éxito y lo importante es seguir así.

- ¿Les ha servido ya para hacer una radiografía de sus rivales en competición?

- Desde que hicimos la Leg 0, en agosto, todos los barcos han mostrado sus cartas, y los que estaban un poquito atrasados en la preparación se han dedicado a aprender. Obviamente ahora la competición es igual de dura y competitiva, pero tiene un plus más de estrés porque ya puntúa, pero en realidad lo gordo viene ahora, que es la primera vez que el barco va a estar tres semanas navegando desde la Vuelta al Mundo anterior. Veremos qué barco es el más rápido porque habrá varios días de navegación en línea recta, sin tantas opciones tácticas o maniobras. Además, esta segunda etapa va a ser muy importante porque nos vamos a encontrar todo tipo de condiciones: alisios, calmas ecuatoriales? Aquí se va a ver qué equipos están mejor preparados.

- ¿Han encontrado alguna sorpresa en esta primera manga?

- Creo que la única sorpresa, a lo mejor, es que Brunel (Países Bajos) ha hecho un sexto puesto, lo que demuestra que es una prueba tan competitiva en la que cualquier error, una ruptura o cualquier cosa te deja atrás y luego recuperar puestos es muy complicado. Hay cinco barcos muy potentes. Sobre el papel, en un principio, los favoritos éramos Dongfeng, Brunel y nosotros, pero nadie tiene que olvidar que el Vetas tiene a Tony Mutter y a Simon Fisher, que ya saben lo que es ganar la Vuelta al Mundo, y también cabe destacar al AkzoNobel (Países Bajos), en el que días antes de la salida se bajaron tres tripulantes y en el que se pensaba que iba a haber un follón de la leche, pero ha estado a punto de acabar tercero. Toda la flota es muy competitiva.

- Después del rendimiento del 'Mapfre' en la Leg 0 o en la etapa prólogo, ¿llegaba el equipo a esta edición como el de más potencial para ganar la Volvo?

- Yo creo que no. Creo que somos uno de los equipos potentes, con posibilidades de hacerlo bien, pero hay otros como Dongfeng que van muy rápido, y que lo han hecho muy bien, o como el Brunel, que ha empezado prácticamente el último y todas las regatas que hemos hecho ha estado delante. Básicamente en cada barco hay gente que ha ganado la Vuelta al Mundo, y para mí el nivel es más alto ahora que en todas las ediciones que yo haya participado antes. Es mi cuarta Vuelta al Mundo y el nivel que hay ahora yo creo que no lo ha habido nunca.

- ¿Cómo califica el equipo que ha reunido el 'Mapfre' este año?

- La verdad es que me siento muy afortunado cuando veo la gente con la que navego. Veo, por ejemplo, a Joan Vila, que ahora mismo es el navegante por excelencia. Cualquier equipo hubiese pagado lo que fuera por tenerlo a bordo; o veo a gente como Xabi Fernández o Pablo Arrarte, o incluso a gente joven como Blair Tuke, que ha ganado una Copa América y una medalla de oro en los últimos Juegos de Río. Es un equipazo y me siento muy orgulloso de tener la oportunidad de aprender de toda esta gente.

- ¿Y las chicas?

- La norma que ha entrado en vigor es una oportunidad buena para que la mujer se introduzca en el mundillo de este tipo de navegación. Sí que ha habido equipos femeninos, en la última Vuelta al Mundo estuvo el SCA (Suecia), pero creo que ahora se ha dado un paso más a la hora de favorecer que haya chicas a bordo. En este caso hemos optado por Támara Echegoyen, que hoy en día es la regatista española por excelencia, la que más nivel tiene ahora mismo en España. Le apeteció unirse al proyecto y desde entonces no deja de aprender. Por otro lado tenemos a Sophie Ciszek, que hizo la anterior Volvo en el SCA, es fuerte y tiene experiencia.

- ¿Esta es, por fin, la edición en la que el 'Mapfre' puede ganar?

- Creo que podemos ganar, tenemos calidad para ganar. Ahora, tiene que acompañarnos la suerte. Tengo la experiencia de la Vuelta al Mundo que hice con el Telefónica en la que pasamos de ser primeros a acabar cuartos. No me atrevo a decir que vamos a ganar la Vuelta al Mundo, pero sí que tenemos madera para ganar y ojalá vaya todo bien y podamos pelear por el triunfo hasta el final.

- ¿Cuáles son las bazas con las que cuenta el equipo español este año?

- La experiencia, el trabajo en equipo, solidez, una metodología continua. Como dice Xabi, somos un equipo de perfil bajo, no somos ostentosos a la hora de las aspiraciones, pero al final lo que cuenta es el trabajo duro y la constancia.

- Esta es ya su cuarta Volvo...

- Cada VOR ha tenido su punto. La primera, a bordo del Telefónica Negro, fue especial por ser la primera, era todo nuevo para mí, una experiencia brutal. La siguiente fue en el Telefónica, en una edición en la que estuvimos a punto de ganar, y pasamos de tenerlo todo a no tener nada. Fue una lección personal para todos en la que aprendimos que saber perder también es importante. La siguiente, ya con el Mapfre, fue la primera vez que hice la Volvo como mayor de 30 años. También a nivel profesional es una forma de demostrarte a ti mismo que estás en el barco por tu valía, no por tener una determinada edad o por una regla de la competición. Cada una de las ediciones tuvo algo positivo y de todas he aprendido. Espero poder decir dentro de nueve meses que esta ha sido la mejor porque hemos ganado.