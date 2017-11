Emociones fuertes antes de acabar el año

Antes de que acabe este 2017, todavía quedan muchas emociones fuertes para los amantes del triatlón. En un año en el que el ferrolano Javier Gómez Noya firmó el subcampeonato en las Series Mundiales y en el que se proclamó campeón del Mundo en medio Ironman, el de Basilea todavía tiene un gran objetivo por delante, un reto mayúsculo tras el que podría convertirse en el primer "hombre del millón de dólares" del triatlón.



Para conseguirlo tendrá que completar la Triple Corona, después de haberse impuesto en el Ironman 70.3 de Dubai en el pasado mes de enero y, posteriormente en el Campeonato del Mundo de Ironman 70.3 en Chattanooga (Tennessee). Para "cerrar el círculo" tendrá que lograr la victoria en el Ironman 70.3 de Bahrain, que se disputa el próximo 25 de noviembre.



El premio por alcanzar esta Triple Corona asciende a un millón de dólares y solo ha sido lograda por la suiza Daniela Ryf en 2015, año en el que la triatleta se impuso en el Campeonato del Mundo de 70.3 en Austria, en el Challege Dubai y en el Campeonato de Oriente Medio de Ironman 70.3.



Javier Gómez Noya, cuya intención es dar el salto al Ironman y disputar el próximo año 2018 el Mundial de Kona (Hawaii) se presenta como el gran favorito en Bahrain, donde su principal adversario, a priori, será el noruego Kristian Blummenfelt, tercero en la general final de este año en el Mundial ITU y que se impuso a al ferrolano y a Mario Mola en la gran final de las Series Mundiales en Rotterdam.





Pero antes de saber si Gómez Noya se convertirá en el triatleta del millón de dólares, la pontevedresa Saleta Castro saltará a la acción en el Ironman Malasia, considerado como uno de los más duros del mundo por sus condiciones extremas de humedad y calor.



En esta cita, Saleta Castro pretende sumar sus primeros puntos KPR para estar en el Mundial de Kona del año que viene. Será el tercer Ironman este año para la pontevedresa, después del de Lanzarote, donde fue quinta, y del de Maastricht, donde logró la victoria.





