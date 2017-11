Wembley examina la ansiedad merengue

El Real Madrid tendrá que dejar atrás su último y duro revés en LaLiga Santander y centrarse en su siguiente rival, el Tottenham. Contra todo pronóstico, el conjunto madridista se dejó más puntos en el torneo doméstico tras caer por 2-1 ante el recién ascendido Girona en Montilivi para descolgarse a ocho puntos del Barcelona y, en medio de las críticas sobre su juego y el estado de muchos de sus futbolistas, debe mejorar para un duelo de nivel ante los de Mauricio Pochettino, que ya dejaron claro en el Bernabéu que tienen calidad para incomodar al actual campeón, aunque sus últimos resultados tampoco hayan sido positivos.

Pese al empate registrado en el encuentro de hace dos semanas, que dejó a ambos coliderando, el tropiezo del Borussia Dortmund en Chipre hace que ninguno llegue a esta cita con algún tipo de urgencia clasificatoria. Sin embargo, el ganador logrará ya el pase y, prácticamente, el primer puesto del Grupo H, motivos suficientes para ver un partido de tensión. Y todo dentro de un escenario inmejorable, un Wembley que el equipo madrileño visita por primera vez. Bajo lo especial que rodea la atmósfera de jugar en este estadio, plantilla y Zidane afrontan un examen para comprobar su estado anímico.

El técnico francés, fiel a su estilo, no tomará medidas drásticas y no es probable que haga un once muy revolucionario, salvo los retoques obligados por los problemas físicos. El último en sufrir un percance es Raphael Varane, 'tocado' en Girona y cuyo puesto en el centro debe ser para Nacho. Gareth Bale tampoco estará contra sus ex.

Pochettino espera contar con su estrella. Harry Kane se perdió el importante duelo liguero del sábado ante el Manchester United por un problema muscular y tampoco estuvo días antes en la eliminación de la Copa de la Liga ante el West Ham United, derrotas que no merman la confianza del conjunto inglés. Delle Ali, jque ya ha cumplido su sanción de tres partidos, volverá.