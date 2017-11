"Tokio está ahí, a la vista", afirma

Tras el Open de Sion, Martín de la Puente ha logrado su mejor clasificación en el ránking mundial (18). "He subido un puesto. Es mi mejor ránking pero no me quería obcecar con eso. Yo quería centrarme en el trabajo; lo que quiero es aprender y que poco a poco el resultado de los entrenamientos se vea reflejado en los partidos", analiza.

El vigués asegura que esta temporada "no tengo retos en cuanto a números, pero sí en cuanto a mejoras". "Me gustaría ir adaptándome más a los entrenamientos, que siempre acabo reventado", bromea. "Prefiero centrar mis objetivos en los entrenamientos, en mejorar mi condición física y tenística porque lo demás ya vendrá después", apunta.

Repetir experiencia olímpica también es un reto, aunque a largo plazo. "Tokio es algo que está ahí a la vista, a lo lejos, pero no me gusta pensar tan a largo plazo. Si las cosas siguen así como hasta ahora yo confío en que en Tokio lo haremos bastante bien, pero queda mucho para eso".

De la Puente tiene siempre presente su origen, su grupo de entrenamiento a las órdenes de Javier Currás, que ahora entrena a su hermano Antón y a Tomás Currás, y al que agradece su apoyo a la hora de decidir mudarse a Barcelona. "Fue el primero que me dijo que si quería mejorar era la mejor decisión que podía tomar".