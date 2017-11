El Hierros Miguel logra su primera victoria

En la cuarta jornada llegó la primera victoria para el Hierros Miguel Seis do Nadal, que además asciende puestos y se sitúa de octavo en la clasificación. Buen partido para los jóvenes de Coia, que vencieron al Bueu en un partido que supieron controlar en todo momento. Primera derrota para el Granitos Ibéricos, que en el duelo de la jornada donde estaba en juego el primer puesto dejó escapar la victoria en un partido que no fue bueno para los jugadores vigueses. Los resultados fueron los siguientes: Acanor Novás-Narón (32-27), Carnes do Ribeiro-Granitos Ibéricos Carballal (27-16), Nova Xestión Pabellón-Poio (23-22), Hierros Miguel Seis do Nadal-Bueu (29-24) y Sar Centro Médico Cesantes-Galipizza Viveiro (28-28).

Primera Femenina

Gran victoria para el Lavadores NZ Australis ante uno de sus rivales directos para hacerse con el título de liga, el Porriño. Quitando los cinco primeros minutos que fueron del Porriño el resto fue del Lavadores NZ Australis. Ajustando la defensa y realizando un buen trabajo ofensivo consiguieron un parcial 10-0 que sería determinante en la victoria de las viguesas. Los resultados fueron: Rasoeiro-Caselas (29-28), Lavadores NZ Australis-Porriño (31-17) y Mecalia Guardés-Moaña (17-24).