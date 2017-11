Ester Navarrete ficha por el Barcelona

La mediofondista viguesa Ester Navarrete defenderá a partir de hoy los colores del FC Barcelona. Tras una temporada "muy satisfactoria" en las filas del ADAS Proinor O Barco, la atleta (formada en las filas del Celta de Atletismo) da un paso al frente en su carrera deportiva.

"Me lo tomo como una nueva motivación, que también es algo que se busca en este deporte, para seguir trabajando y seguir mejorando", dice la viguesa, que apunta haber meditado mucho su decisión de fichar por el club azulgrana.

"Es una oferta que apareció a último momento y no la quise rechazar", apunta: "Me lo pensé bastante pero decidí aceptar porque nunca se sabe si este tren volverá a pasar por mi puerta".

En su balanza de pros y contras a la hora de aceptar la propuesta azulgrana fueron varios los factores que la viguesa tuvo en cuenta. "A nivel deportivo el FC Barcelona es de los mejores clubes de España y es una manera de motivarme", aunque reconoce que también dudó "porque en el Adas estaba muy contenta y se han portado muy bien conmigo".

Aún así, la balanza seguía inclinada a favor de la opción culé. "El Barcelona me ofrecía más y es un equipo de División de Honor, que me daba la posibilidad de disputar la Liga de Clubes y la Copa de la Reina. Te da más opciones de competir y con gente de mi nivel", sopesa.

Así que partir de hoy Ester Navarrete será azulgrana. "Lo primero será disfrutar e intentar mejorar mis marcas; luego, poco a poco, ir logrando puestos. Lo que quiero es hacerlo lo mejor posible tanto para mí como para el equipo".

De nuevo la viguesa preparará tanto el campo a través como la pista, escenario este último donde "ahora mismo me encuentro más cómoda". A día de hoy, todavía no se fija ningún objetivo en concreto con sus nuevos colores. "Me centro en seguir entrenando y en preparar el campo a través".

El próximo 5 de noviembre se estrenará como atleta del FC Barcelona precisamente en casa, en la Vigo+11. "Por unos motivos u otros la ropa no me va a llegar a tiempo y tendré que competir con una equipación neutra, aunque ya siendo atleta del FC Barcelona", reconoce.

Tras una gran temporada en el ADAS, a donde llegó procedente del Atletismo Femenino Celta, en la que se proclamó campeona gallega de cross y de 5.000, y donde logró el cuarto puesto en el Nacional de 10 kilómetros ruta y el sexto en el 5.000 en el Campeonato de España, "el balance en el ADAS es muy bueno", afirma. "He aprendido muchos valores. Me he sentido muy arropada y me han apoyado mucho y puede ser que eso me haya ayudado a ser mejor en ciertas competiciones", reconoce.

Una temporada que cierra "satisfecha y muy contenta porque he logrado acercarme a mis marcas". También ha sido un año en el que se ha animado a explorar distancias más largas, aunque en el "medio maratón de Valencia no me fue muy bien", recuerda. "Aún no estoy cien por cien centrada en ello y me queda mucho que mejorar por abajo, en 10 y 5 kilómetros".

Este fin de semana estuvo también en la Pedestre de Santiago, donde no pudo finalizar al sufrir un "desvanecimiento". "Me dio mucho coraje no poder terminarla porque es una prueba a la que le tengo mucho cariño, pero son cosas inevitables". Ahora, ya recuperada, vuelve "con más ganas que nunca". Con una nueva ilusión de color azulgrana.