Equipo español de tiro ya está en casa

Los cuatro componentes del equipo español de tiro que participaron en Nueva Delhi en la final de la Copa del Mundo, que estaban a la espera de recibir la autorización para poder regresar a España tras permanecer un día retenidos en el aeropuerto de Dubai, aseguraron a EFE que "tomarán medidas".



Alberto Fernández, Fátima Gálvez, Antonio Bailón y Beatriz Martínez llegaron esta mañana al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas después de estar un día retenidos por un "error" en la documentación de sus armas.

"No sabemos si ha sido un fallo de la compañía, de la seguridad de allí de Abu Dabi pero tenemos que aclararlo y hemos decidido los cuatro en tomar medidas", explicó Gálvez.







Volvemos! Se ha acabado la pesadilla! Mañana llegamos a las 7:55 a la T1 y atenderé a todos los medios. Gracias a por las muestras de apoyo. pic.twitter.com/YCYWH1k5gZ — Alberto Fernández (@AlbertoFdezTiro) 30 de octubre de 2017

"Las condiciones en las que estábamos allí no eran las más apropiadas y estábamos retenidos de forma ilegal porque teníamos toda la documentación y veníamos de una competición internacional que se podía justificar ya no sólo con las medallas, que podías llamar perfectamente al campo de tiro y a la Federación de la India", añadió la cordobesa.Los tiradores, que viajaron sin ningún representante de la Real Federación Española de Tiro (RFEDETO), hicieron escala en Abu Dabi tras la participación en Nueva Delhi y estuvieron retenidos por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos debido a que sólo tenían la documentación registrada de tres de las cuatro armas."En el último momento cuando íbamos a coger el vuelo para volver a Madrid, viene la policía y nos dice que no podemos volar porque hay un problema con la documentación de las armas. Vamos a revisar las armas y comprobamos que tenemos cuatro armas pero ellos sólo tenían tres documentaciones", dijo."Nos llevan a un cuartel y nos dicen que iba a hacer todo muy rápido que en una hora se arreglaba todo. Pero no fue una hora, iban pasando horas y nadie nos decía nada, aislados en un cuarto pequeño, pasando frío y sólo nos daban agua y nos dejaban ir al baño", relató."Gracias a un compañero de tiro de nosotros allí en Dubai, que es policía. Me puse en contacto con él a escondidas porque no nos dejaban usar el teléfono y rápidamente vino donde estábamos nosotros", indicó.El presidente del CSD, José Ramón Lete, contactó con los tiradores por "whatsapp" y el cónsul español en Dubai, Emilio Contreras, se desplazó al aeropuerto y pudo acompañarlos mientras se trataba de solventar la situación.Tras unas quince horas retenidos parecía que la intervención del cónsul solucionaba el problema pero volvieron a ser aislados en una habitación, "sin tener ningún tipo de contacto con Emilio", resaltó Gálvez."Estábamos desesperados porque por más papeles que le presentábamos que estaba todo correcto, incluso documentación oficial de España, nada valía", manifestó."A última hora tuvieron un juicio rápido porque acusaban a Antonio de terrorismo porque había tenido procedencia ilegal de armas a través de la India y se pensaba que veníamos con armas compradas en el mercado negro", comentó.Finalmente, se solucionó todo, "el Consejo Superior de Deportes y la Federación han ayudado para que estemos aquí hoy", reconoció Fátima.