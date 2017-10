El delantero heterodoxo

Martin Osborne Johnson, en su etapa como seleccionador inglés, tenía un consejo para sus zagueros: "Si tienen problemas con el balón, dénselo a la delantera. Ellos sabrán qué hacer". En rugby, los delanteros se especializan en la conquista, el empuje y la conservación. Es a los tres cuartos a los que corresponde la carrera, la imaginación y el riesgo. Y los golpes y conversiones suelen ser territorio exclusivo de aperturas, medios de melé o "fullbacks". Pero en el Kaleido al delantero también se le busca para que patee. Es la especialidad de Carlos Davila, un canterano de 18 años enemigo de definiciones.

Un largo camino, trufado de encrucijadas, trampas y meandros, conduce al gesto más sencillo en apariencia. Carlos Davila, instalado como titular en el Kaleido Universidade de Vigo a sus 18 años, ya ha anotado dos transformaciones y un golpe de castigo ante el Bathco cuando toma el oval en el minuto 72, tras el último ensayo de Valentín Gutiérrez. Calibra distancias y ángulos, ejecuta la rutina de los pasos, resopla, mira a palos y suelta su pierna. Completa así el marcador de 34-31. Solo una conversión y a la vez un suceso extraordinario. Carlos juega en la delantera. Ante los cántabros ha comenzado de flanker, en la tercera línea, y acabará el choque de talonador, en la primera. Y los delanteros nunca patean. Esa función se reserva casi siempre a aperturas, medios de melé o zagueros. Es una ley a la que él mismo ha tenido que enfrentarse varias veces desde que se inició a los nueve años en las categorías inferiores del Vigo R.C.

-No puedes patear porque eres delantero-, le dirá uno de sus entrenadores.

-Pero me gusta. Puede poner a otro a patear, me da igual. Yo seguiré practicando. Si en algún momento me quieres poner a mí, aquí estaré-, le responderá el pequeño Carlos.

"Un jugador debe hacer su trabajo, solo su trabajo pero todo su trabajo", reza el catecismo del rugby. Un canto al sentido colectivo del juego, pero también en cierto modo un corsé a la voluntad individual. Carlos Davila ha luchado siempre contra las definiciones estrictas de cada rol. Desde niño ha soñado con jugar de apertura ("diriges el juego, tienes creatividad y puedes realizar cosas inesperadas") o "fullback", el último zaguero, el guardián sobre el abismo ("el equipo puede llegar a depender de ti, que me gusta y a la vez me pone tenso; juegas mucho con las manos y con los pies"). Los técnicos, en cambio, lo dirigieron hacia el trabajo de zapa de la delantera. En siete de sus nueve temporadas como canterano ha actuado mayormente de talonador: el tractor de la primera línea, destinado a enganchar (de ahí su denominación de "hooker") el balón en la melé y sacar la touch. "Pero me gustaba probar de todo. Eso te abre muchas puertas de cara al futuro", analiza.

Querencia y previsión se han concitado para impulsar su carrerea. Maka Tatafu descubrió la versatilidad de Davila siendo su técnico en el equipo sub 18. "Habla mucho con Norm Maxwell y se lo dijo", revela el chico. El entrenador neozelandés comprobó que lo que le apuntaba su pilar tongano era cierto. Tuvo que esperar a que Davila cumpliese la mayoría de edad y desde entonces no ha vacilado en su confianza. El vigués ha sido titular en los seis partidos de esta temporada. Contra el CRAT jugó de talonador; contra Eibar y Bathco, de flanker cerrado; contra Uribealdea y Ubu Clinic, de flanker abierto. Son oficios diversos en la delantera. Pero contra el Bera Bera, con dificultades para construir su XV a causa de las ausencias, Norm le miró a los ojos.

-¿Te importaría jugar de ala?

-¿Yo? Encantado.

Davila se ha hecho merecedor de esas apuestas de Maxwell. "Me lo he currado, yendo al CUVI a practicar en mis ratos libres". Pero también admite que le debe mucho al espíritu heterodoxo de su entrenador. "Norm se centra mucho en la pasión y el corazón que pongas en las cosas que haces. Tuve esta oportunidad porque el pateador de estos años en Vigo, Uru, está lesionado, igual hasta febrero o marzo. Necesitaban a uno. No me esperaba ser yo el año en que subo de las categorías inferiores. Me dio la oportunidad en A Coruña y desde ahí sigo, intentándolo".

"Yo no lo elegí a él. Él se eligió a sí mismo", argumenta Maxwell. "Carlos lo disfruta, lo practica y hace un buen trabajo cada fin de semana. No creo que ser delantero o zaguero cuente en sus habilidades y tu deseo. Él es muy versátil".

Es cierto que a alto nivel un delantero pateador es más que una rareza. Aunque fue el irlandés Jim Murphy O'Connor, de casi dos metros, el que revolucionó la técnica del golpeo a finales de los años cuarenta, en el rugby moderno apenas destaca como excepción el legendario John Eales, segunda línea dos veces campeón del mundo con Australia (1991 y 1999) y el delantero internacional más anotador de la historia (173 puntos) precisamente gracias a sus conversiones y golpes de castigo (solo firmó dos ensayos). Maxwell explica : "Al máximo nivel, las responsabilidades individuales se refinan más. Es más difícil ser versátil que en el rugby amateur. Los profesionales pasan mucho tiempo perfeccionando las habilidades específicas que necesitan para cada puesto. Hay jugadores que son muy buenos atletas y pueden adaptarse con rapidez, pero es difícil".

La directiva del Kaleido está encantada con Carlos Davila. "Es un jugador con buenas condiciones técnicas y que mejorará con el tiempo según gane potencia fisica. Con 18 años le queda mucho por desarrollar", advierte el director deportivo, Trosky. "Nos ha sorprendido a todos su rápida adaptación. Va cogiendo confianza y seguridad tirando a palos".