Las órdenes de equipo que nunca existieron

Jorge Lorenzo no reconoció haber recibido órdenes de equipo para permitir la victoria de su compañero Dovizioso, evitando así que Marc Márquez se proclamase ya campeón del mundo. "Yo no he visto el panel luminoso, con la lluvia y con lo concentrado que estaba no lo he visto, me lo han dicho luego cuando he llegado al parque cerrado", aseguró Lorenzo, quien recalcó: "No me han dicho el significado antes, así que no tenía ni idea y sabéis que soy un tío sincero y que se me nota en la cara, no he visto el mensaje".

"Sé que el campeonato de pilotos es muy importante para Ducati, que solo lo ha conseguido con Stoner, y que si yo puedo ayudar, dependiendo de la circunstancia, ayudaré a Dovizioso. Hoy lo único que he intentado ser es más precavido en la frenada y no hacer ninguna locura", afirmó Lorenzo.

Al insistir en las órdenes de equipo, Jorge Lorenzo dijo: "No ha habido, sí que es verdad que Gigi Dall'Igna me hace entender que el campeonato de pilotos es importante, pero yo soy consciente de ello y no voy a hacer ninguna locura y que pueda suceder lo que pasó en Argentina -la caída que protagonizaron Dovizioso y Andrea Iannone en la última vuelta-; a partir de ahí, yo intento conseguir la victoria siempre, sin intentar ninguna locura".

El de Forlimpopoli calificó a su compañero como "un tipo listo" y explicó la buena relación profesional que mantienen. "Lo llevo diciendo desde Valencia, me he sentido bien con él. Desde el principio, nunca he tenido intención de crear mal ambiente en el box. Él se concentra en lo suyo. Soy un tipo calmado. He tenido buena suerte con los compañeros de equipo, aunque no siempre, pero Jorge es un tipo listo. Ha explicado lo que ha pasado y estaba luchando", concluyó.

Marc Márquez aseguró sobre las órdenes en el equipo Ducati que él habría hecho lo mismo: "Sí. Sí. Porque a veces sobran las palabras, a veces dentro de un equipo se hablan cosas, pero al final son compañeros de equipo, tú te estas jugando una carrera, tu compañero de equipo un campeonato, tu fábrica un campeonato y al final es completamente normal, son cosas que en las carreras cuesta aceptar a veces pero son cosas que forman parte de nuestro trabajo", explicó Márquez, que aseguró que en su caso no va a pedir órdenes de equipo para la carrera de Valencia, puesto que "no depende" de él, pero enseguida añadió: "La mejor orden de equipo es que Dani (Pedrosa) gane en Valencia y para eso tiene que dar el ciento por ciento y es un circuito en el que siempre va muy rápido y puede que gane".