Mascherano y Vermaelen entran en la convocatoria

Los defensas Javier Mascherano y Thomas Vermaelen han entrado en la convocatoria del Barcelona para medirse al Olympiacos, mañana martes, en la Liga de Campeones.

Vermaelen ya se ha recuperado de sus molestias en la cadera derecha y Mascherano, que se perdió el último partido de Liga ante el Athletic Club por un proceso febril, viajará con la expedición azulgrana, aunque aun no ha recibido el alta médica. Quién no estará en Atenas es el defensa Gerard Piqué, que no puede jugar el partido al estar sancionado. También son baja, aunque por lesión, Andrés Iniesta, Ousmane Dembélé, Aleix Vidal, Arda Turan y Rafinha Alcántara.

El técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde ha completado la convocatoria con la presencia de dos jugadores del Barça B: el portero Adrián Ortolá y el centrocampista Carles Aleñá.

La plantilla azulgrana hizo ayer por la mañana una suave sesión de recuperación tras su victoria en San Mamés, y hoy viajará a Grecia para medirse mañana al Olympiacos.

El equipo se entrenará hoy por la tarde, a las 19.00 horas, en el estadio Georgios Karaiskakis y, 45 minutos antes, Valverde y el delantero Gerard Deulofeu comparecerán en rueda de prensa.

Los 20 jugadores citados por Valverde para el partido de Champions son: Ter Stegen, Cillessen, Ortolá, Semedo, Sergi Roberto, Digne, Jordi Alba, Mascherano, Umtiti, Vermaelen, Sergio Busquets, Rakitic, Paulinho, André Gomes, Denis Suárez, Aleñá, Deulofeu, Luis Suárez, Messi y Paco Alcácer.