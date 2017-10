Corriendo junto a un pentacampeón

El pentacampeón mundial de triatlón, Javier Gómez Noya, estuvo ayer en Pontevedra formando parte de una prueba deportiva de carácter popular en la que unas cuatrocientas personas pudieron hacer realidad su sueño de correr, nadar o montar en bicicleta al lado de uno de los mejores triatletas del mundo.

Se trató de una prueba organizada por uno de los patrocinadores del laureado deportista y que llevaba el nombre de "Vive la experiencia Bridgestone con Javier Gómez Noya, ¿Nadas, pedaleas o corres?" donde los participantes lo hicieron de manera gratuita.

Para el evento deportivo, los 400 participantes tuvieron que completar 1,5 kilómetros a nado en el río Lérez, pedalear 18 kilómetros y correr 8,6 kilómetros por los alrededores de A Xunqueira, mientras que Javier Gómez Noya fue el único en realizar el recorrido completo y acompañar a los todos aficionados en las distintas pruebas.

Gómez Noya dijo antes de formar parte de esta prueba que "Persigue tu Sueño, Supera los Obstáculos es una iniciativa que me va como anillo al dedo. Sobre todo este año, cuando he tenido que aplicarme la campaña a mí mismo, demostrarme que todavía era competitivo y he llegado a tener uno de los mejores años de mi vida en resultados deportivos. La gente siempre ve las victorias, no los obstáculos. Pero como cualquier deportista, todos tenemos historias de superación".

A pesar de que se trataba de una prueba más para disfrutar que para competir, el tramo de carrera a pie, donde se concentró un mayor número de inscritos, sí fue cronometrado. Gómez Noya fue el más rápido a pesar de que antes completó el circuito a nado y en bici, con un tiempo de 27 minutos y 51 segundos. Por detrás llegaron Diego Martínez (30´19") y Óscar Braña (31´18"). La primera mujer en cruzar la línea de meta fue Fátima Quintana (39´20").

Oldman en el agua

Uno de los participantes en esta prueba popular que no tenía carácter competitivo fue el triatleta más veterano de España, Manuel Cruces. Gómez Noya quiso formar parte el año pasado del documental que cuenta la trayectoria deportiva de uno de los pioneros de su deporte en Galicia y, por motivo de sus entrenamientos, la pasada semana no pudo estar presente en el estreno de trabajo audiovisual, celebrado en el Teatro Principal de Pontevedra. Gómez Noya y Manuel Cruces "Panoramix" compartieron brazadas en la parte a nado de la prueba que se celebró en las aguas del Lérez.