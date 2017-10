Rafa Sáez: "Tuvimos tres ocasiones muy claras"

Rafa Saéz, entrenador del Coruxo, indicó al finalizar el encuentro, en sala de prensa, que "a tenor de lo que fuimos viendo a lo largo del partido, incluso la posibilidad del empate se vio complicada, porque la Segoviana, aunque quedó en inferioridad numérica, tenía a favor el marcador, y cuando lo tienes de tu lado la inferioridad numérica se muestra mucho menos. Además, un campo como el nuestro, que no ofrece muchos espacios, no es fácil jugar en esas circunstancias. Creo que una vez que hicimos lo complicado, que era empatar el partido, nos quedamos con la miel en los labios en tres jugadas creo que muy claras. La de Mario a puerta vacía de cabeza y los dos tiros de Mateo que el portero de la Gimnástica respondió con dos intervenciones excelentes. Después, todo lo que pasó del minutos ochenta y siete hasta el final , fue nada porque no hubo nada. El partido se embarulló, perdió ritmo, intensidad, cadencia y ya no fuimos capaces de encontrar en la parte final esa posbilidad de remontar el partido después de haber hecho los difícil. Cuando te quedas en superioridad numérica, si renuncias al ataque posiblemente te quedes con peor sabor de boca. El cambio de Antón fue, además, porque minutos antes le habían quitado una tarjeta y tal y como estaba el partido, que se podía igualar con una expulsión, por nuestra parte estaba ahí con jugadores amonestados, y de ahí el cambio realizado".