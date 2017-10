Carnes do Ribeiro y Granitos se juegan el liderato

La atención estará en el pabellón de Ribadavia. Los dos equipos que hasta hoy están invictos se enfrentan, Carnes do Ribeiro y Granitos Ibéricos Carballal. La emoción está servida. El Hierros Miguel tiene una oportunidad de oro para conseguir su primera victoria al enfrentarse al Bueu. Horarios: Acanor Novás- Bm. Narón (18:00), Carnes do Ribeiro-Granitos Ibéricos Carballal (18:00), Nova Xestión Pabellón- Poio (18:00), Hierros Miguel Seis do Nadal-Bueu (20:25), Bm. Moaña- Bm. Culleredo (domingo 11:00) y Sar Centro Médico Cesantes- Galipiza Viveiro (16:15).

Por su parte en Primera Autonómica femenina el Bm Culleredo-Bm. Tui se ha aplazado hasta el día 6 de diciembre. Sin duda el partido de la jornada se juega en Lavadores entre el Lavadores Nz Australis y el Porriño (domingo, 12:00). Además: Rasoeiro-Caselas (20:00) y Mecalia Guardés- Bm. Moaña (20:30).