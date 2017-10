El Athletic Club pone a prueba al Barça de Valverde en San Mamés

El Barcelona pondrá a prueba este sábado (20.45 horas) la solidez de su liderato en un escenario de enorme exigencia como el Nuevo San Mamés donde quiere continuar intratable en la Liga Santander, ya que solo ha cedido dos de los 27 puntos que lleva disputados, en el partido que supondrá el regreso de Ernesto Valverde a San Mamés para medirse a un Athletic en el que fue feliz los últimos cuatro cursos siempre en Europa con los 'leones'.

Desde que se inauguró el nuevo estadio del Athletic Club en septiembre de 2013, el Barça lo ha visitado cuatro veces en Liga, donde ha cosechado dos victorias por la mínima (0-1), un goleada a domicilio (2-5) y una derrota, también por la mínima (1-0), en su primera visita.

El conjunto azulgrana se enfrenta, por tanto, al segundo desplazamiento exigente de la temporada, tras el del Wanda Metropolitano, que saldó con tablas ante el Atlético de Madrid (1-1).

Valverde recupera a Jordi Alba, que ha estado las dos últimas semanas de baja, por una sobrecarga en el aductor, y que regresará al lateral izquierdo en detrimento de Lucas Digne.

También regresarán al once otros seis jugadores que no participaron en la Nueva Condomina, en el partido de Copa del Rey ante el Murcia: Ter Stegen, Umtiti, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Luis Suárez.

El técnico del conjunto azulgrana podrá armar, así, su once de gala, con las únicas dudas de si será Nélson Semedo o Sergi Roberto quien ocupará el lateral derecho y quién acompañará a Messi y Luis Suárez en la punta de ataque.

No le gustará al 'Txingurri' la situación de depresión en la que se encuentra el conjunto bilbaíno, en el que el proyecto con su excompañero y amigo José Ángel 'Cuco' Ziganda en el banquillo pierde crédito a cada partido que pasa.

En ese sentido, ha sido demoledora la última semana, en la que el Athletic casi cae goleado y queda eliminado en Suecia en la Liga Europa, donde rescató a última hora un empate; perdió Liga ante el Leganés en otro mal partido; y fue tuteado en Copa por un Formentera de Segunda B que incluso se le adelantó en el marcador.

Lejos de ser una mala racha puntual, esa mala semana no es sino una continuación de las malas sensaciones que está emitiendo el equipo rojiblanco, que no ha aprovechado como se esperaba un inicio de curso con ocho partidos sin perder y una clasificación para la Fase de Grupos de la Europa League con menos incertidumbre de lo que acostumbraba en los últimos años.

Pero a los de Ziganda, que llevan solo un triunfo en los últimos once encuentros, les falta juego y decisiones del técnico como dejar a Beñat continuamente fuera del once y a Iñaki Williams también en partidos importantes no le ayudan a recuperar el crédito perdido.

La última de esas decisiones difíciles de entender para el entorno rojiblanco fue la de dejar en el banquillo en Formentera a Iago Herrerín, brillante en Europa y destacado los últimos años como meta titular en las competiciones de Copa.

Para mañana, Cuco tiene las bajas seguras de los lesionados de larga duración Yeray Álvarez, Iker Muniain y Oscar de Marcos, y probablemente también las de Mikel Balenziaga, que hace una semana en Suecia sufrió un esguince tobillo, y Mikel Rico, los últimos partidos fuera de las convocatorias posiblemente problemas físicos.

Ante el Barcelona volverán al equipo titulares que no jugaron o no salieron de inicio en el municipal de Sant Francesc, como Unai Núñez, Aymeric Laporte, Williams, Aritz Aduriz, Iñigo Córdoba o Raúl García, este autor del empate tras entrar en la segunda mitad.

Junto a ellos también es seguro Kepa, el mejor en Formentera, y probable Enric Saborit, por la baja de Balenziaga.

Las dudas se centran en el lateral derecho, en el que podría jugar Eneko Bóveda como en Leganés y después de que Iñigo Lekue, que no lleva buen año, jugase en Copa; y también en el doble pivote, para el que son candidatos Mikel San José, Mikel Vesga, los más habituales, y Ander Iturraspe, este quizás por un Vesga que lleva tres titularidades seguidas. También tiene opciones en ataque el capitán Markel Susaeta.



Alineaciones probables

Athletic : Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Saborit; San José, Vesga; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

: Kepa; Bóveda, Unai Núñez, Laporte, Saborit; San José, Vesga; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz. Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic; Deulofeu, Messi y Luis Suárez.

