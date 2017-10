Andrea Mirón: "Ahora mismo no me planteo volver a Galicia"

Andrea Mirón, 'Polli', se ha proclamado ganadora de la Copa Puerto Vallarta 2017, evento disputado en México, y donde la gallega ejercía de capitana de la selección española. Tras conquistar en 2006 el Europeo en Cascais, este de México, se une a uno de los grandes éxitos de la 'exoliva' sobre la arena, pasión que compagina con su fichaje por el Joventut Almassora.

La selección española de fútbol playa se acaba de proclamar Campeona de la Visit Puerto Vallarta Cup 2017, una competición que añade lustre a un combinado que se proclamó campeón de Europa en 2016 en Cascais.

La capitana de este bloque es pontevedresa, la defensa Andrea Mirón, que empezó a despuntar en El Olivo, militó en la Primera División portuguesa en las filas del Braga, y que ahora compagina sus dos grandes pasiones (fútbol once y playa) en el Joventut Almassora del Grupo VI de Segunda División.

- ¿Cómo calificas su experiencia en este torneo en México?

- Ha sido una experiencia increíble, tanto por la gente como por el torneo. Hemos jugado dos partidos contra México, el primero lo hemos ganado por 3-1. Este partido nos costó un poco más, ya que aún nos estábamos adaptando a la temperatura. En el segundo ganamos 8-1. Tuve la suerte de marcar gol en los dos encuentros.

- ¿Cuándo empezó su 'idilio' con el fútbol playa?

- Mi llegada a la selección española se produjo hace dos años, después del campeonato de España. El seleccionador confío en mí y desde esa vez ya voy por mi tercera convocatoria, siendo capitana en las tres convocatorias.

- ¿Se añade este título a la consecución de buenos resultados con la 'Roja' de fútbol playa?

- Sí, es uno más. Mi mayor éxito con la selección española ha sido el Europeo, en el 2016 en Cascais, pero éste se podría añadir también a la lista, ya que, además, es la primera vez que la selección de playa femenina juega un torneo fuera de Europa y lo gana.

- Tras su paso por el Braga, ahora milita en el Joventut Almassora, ¿qué tal ha resultado el cambio?

- El cambio ha sido muy bueno, ya que juego en una liga bastante competitiva, y además el equipo me permite dedicarme también al fútbol playa, tengo su apoyo total.

- Y ahora en su nuevo club, en la Segunda División femenina, ¿cuál es el objetivo?

- En el club nuestro objetivo es ganar cada partido, para poder estar entre los primeros puestos.

- Y con el fútbol playa, ¿qué más le gustaría lograr?

- En fútbol playa solo me queda lograr la Eurowinner, y por suerte este año la podré jugar con mi equipo, el Playas San Javier, con el que quedamos campeonas de la liga nacional este verano.

- ¿Le gusta más el fútbol playa que el fútbol convencional? ¿Podría escoger entre arena o hierba?

- Son deportes totalmente diferentes, los dos tienen sus encantos. No me puedo decantar por uno o por otro, los dos son bonitos de ver y de practicar.

- ¿Cómo ve la situación del fútbol en Galicia actualmente? ¿Ha seguido los hechos que provocaron la pérdida de categoría de su exequipo El Olivo?

- Veo que el fútbol en Galicia por fin está creciendo, se está creyendo en el fútbol base, y eso va a hacer que dentro de unos años podamos tener un equipo en Primera. Respecto a lo de El Olivo, sí lo he seguido, y cuando las cosas se hacen mal desde el inicio de la temporada es normal que acaben así. Lo lamento, pero no apoyo a equipos que se dedican a hacer trampas en vez de fomentar el juego limpio. Ese Olivo no representa al que hasta hace dos años era el equipo por excelencia de Galicia.

- ¿Le gustaría algún día militar de nuevo en un club en Galicia? ¿Cómo ve esa opción?

- Ahora mismo no me planteo volver a Galicia, por el momento voy a disfrutar del fútbol por aquí, ya que estoy totalmente comprometida con mi club.