Aunque Sansón recibía su fuerza sobrenatural de su larga cabellera no parece que el extremo del Sevilla tema perder cualidades al haberse presentado en el entrenamiento con un sorprendente cambio de look. El sanluqueño apareció en en entrenamiento con un look totalmente cambiado, la cabeza rapada.

El duro golpe recibido en la cabeza ante el Spartak de Moscú, que le hizo jugar aquel partido y el de Valencia con un casco, ha condicionado seguramente la estética del futbolista, que llamó la atención durante el entrenamiento a sus compañeros.

Berizzo aguarda también la mejor versión del sanluqueño, que esta semana se caía de la lista de convocados para el partido de la Copa del Rey que el Sevilla disputó en el campo del Cartagena. Nolito salío lesionado el pasado sábado en el estadio Mestalla ante el Valencia (4-0) en un encuentro que no pudo acabar debido a una sobrecarga en el recto interno de la pierna derecha.