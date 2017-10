El Granitos bate con mucho esfuerzo al Moaña

El Granitos Ibéricos Carballal ha conseguido su tercera victoria consecutiva que le permite seguir al frente de la tabla junto al Carnes do Ribeiro en Primera Autonómica Masculina. El Hierros Miguel Seis do Nadal sigue sin conseguir ningún punto tras perder contra el Culleredo. Resultados: Galipizza Viveiro-Carnes do Riberiro (28-39), Granitos Ibéricos Carballal-Moaña (23-21), Narón-Sar Centro Médico Cesantes (33-27), Culleredo-Hierros Miguel Seis do Nadal (39-23), Bueu- Nova Xestión Pabellón (18-26) y Poio- Acanor Novás (32-29).

En Primera Autonómica Femenina, el Lavadores NZ Australis no puede ser líder por tener un partido menos. Resultados: Tui-Mecalia Guardés (21-14), Bm. Moaña-Lavadores Nz Australis (24-33), Porriño-Caselas (29-23) y Rasoerio-Culleredo (41-38).