Márquez se va de Australia con el título en su mano

Marc Márquez (Repsol Honda) se adjudicó su sexta victoria de la temporada y dio un paso de gigante para conseguir su cuarto título mundial de MotoGP, tras una laboriosa carrera que por momentos tuvo hasta ocho pilotos en el grupo de cabeza y que se unió al "desastre" de Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), que sólo pudo ser decimotercero. El piloto de Repsol Honda se encuentra ahora con una ventaja de 33 puntos, en lugar de los once con los que llegó a Australia, en la pelea por el Mundial de 2017 a falta de dos carreras, lo que le podría permitir proclamarse matemáticamente campeón del mundo en la siguiente cita de Malasia.

Aunque Marc Márquez salió muy bien y se colocó el primero en la frenada de final de recta, por fuera se le 'coló' en la segunda curva el australiano Jack Miller, ávido de agradar a la parroquia local.

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) fue de los que tampoco falló y se situó tras la estela de Márquez, mientras que el rival más directo del líder del Mundial, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) salió undécimo y en esa posición se mantuvo al término de la primera vuelta pero en la siguiente, un error al intentar superar a otro rival para intentar recuperar posiciones, le hizo caer hasta el vigésimo puesto.

Después de no pocos cambios en cabeza de carrera, a seis e la conclusión, el piloto de Repsol volvió a ser líder para destacarse de sus rivales, mientras Rossi se consolidó en la segunda plaza y Viñales doblegó a Zarco en la misma recta de meta de la última vuelta.

"Ha sido una carrera increíble, creo que hemos ofrecido un gran espectáculo a los aficionados. Estoy muy contento porque sabía que hoy era un día importante. Dovizioso tenía algunas dificultades este fin de semana, mientras que yo me he sentido realmente bien sobre la moto y tenía que sacar partido de ello. Cuando ha empezado la carrera pensaba en que tenía que mantener la calma y gestionar los neumáticos, pero entonces Zarco me ha tocado y me he dado cuenta de que iba a ser una batalla", explicó Marc Márquez. El de Cervera recordó la importancia de acudir al Gran Premio de Malasia con tantos puntos de ventaja sobre Dovizioso. "Estoy contento con la victoria por supuesto, pero incluso lo estoy más por llegar a Malasia con una ventaja de 33 puntos", concluyó.

Valentino Rossi (Yamaha) elogió el "increíble" circuito de Phillip Island después de lograr la segunda posición tras una dura batalla en la que reconoció haber tenido que "ser más agresivo" que el resto "Disfruté mucho la carrera. ETodos los pilotos de la parte delantera fueron agresivos, así que había que estar más loco y ser más agresivo que ellos".