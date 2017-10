Cristiano Ronaldo conquista de nuevo el premio al mejor jugador del mundo de la FIFA

Cristiano Ronaldo fue condecorado este lunes por segundo año consecutivo con el premio 'The Best' de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada.



El astro portugués se volvió a coronar rey del fútbol mundial después del que ha sido un curso para enmarcar, en el que ganó la Champions League, la Liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.



Cristiano, de 32 años, recibió el galardón que lo acredita como 'The Best' ('El mejor') de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, quienes bromearon antes de la entrega, en una gala que tuvo lugar en el emblemático London Palladium de Londres.



El futbolista del Real Madrid se impuso en la votación al argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, y al brasileño Neymar, quien el pasado verano cambió el Barcelona por el París Saint-Germain. En comparación con el último año, Neymar entró en la terna de finalistas y se cayó el francés Antoine Griezmann.





Messi saluda al hijo de Cristiano Ronaldo en presencia del luso. EFE

El Once Ideal

"Quiero agradecer a mis compañeros, tanto en el Real Madrid como en la selección.. Y ya son 11 años que estoy aquí: dedicación, trabajo, trabajo duro, esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguró un emocionado Cristiano en portugués."Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. También para mis dos hijos en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes.", prosiguió."No me olvido de mencionar a, quienes están aquí hoy. También a los aficionados del Real Madrid, a mi presidente (Florentino Pérez), todos ellos me apoyaron durante todo el año", expresó CR7 tras cambiar al inglés.Por su parte,, técnico del Real Madrid, ha recibido el premio a mejor entrenador de la temporada. El preparador francés, segundo el año pasado, se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea), después de una campaña en la que el Real Madrid ganó la Liga española, la Champions League y las Supercopas de España y de Europa.Cinco jugadores del Real Madrid y dos del Barcelona, junto a los brasileños del PSG Dani Alves y Neymar y los italianos Gianluigi Buffon (Juventus) y Leonardo Bonucci (Milán), figuran en el Once Ideal de 2017 de la FIFA FIFPro.Los cinco jugadores madridistas son los defensas, los centrocampistas, y el atacante portugués. Los integrantes del Barcelona seleccionados para el 'Best Eleven' son el centrocampistay el delanteroCompletan la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato español, el meta Buffon, el lateral derecho, el defensa centraly el delantero, fichado el pasado verano por el PSG procedente del Barcelona.Elestá formado por: Gianlugi Buffon (Juventus de Turín); Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milán), Marcelo (Real Madrid); Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona); Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).