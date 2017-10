El Magope se estrena a costa del Plastic Omnium y el Octavio se desata

Primera victoria de la temporada para el Magope Seis do Nadal que le permite salir de los puestos de descenso y meter en ellos a su rival el Sar Plastic Omnium. Comenzó igualado el partido pero al descanso los de Vigo consiguieron una renta de cuatro goles (10-14). Los de Redondela se acercaron a dos goles pero la victoria no se le escapó al Magope Seis do Nadal.

El Acanor Novás era muy consciente de lo que estaba en juego y no se dejó sorprender por un Serviauto Bueu. Desde el primer minuto impuso su ritmo y al descanso ya había conseguido una ventaja de ocho goles que le permitió relajarse un poco en algún momento de la segunda parte.

Una jornada más, ya van seis y el Balonmano Porriño todavía no ha conseguido ninguna victoria. Ayer se medía al S.D. Teucro, que tampoco está en su mejor momento, pero no supo aprovecharlo y los de Pontevedra se hicieron con la victoria tras una mejor segunda parte.

El hucarán del Octavio Construcciones Castro pasó ayer por As Travesas sobre el Calmear Rasoeiro. El Octavio ya pudo disponer de su plantilla al completo.

El Vilatrade Lavadores consiguió una nueva victoria que le permite seguir en la zona alta. Un 4-0 a los cinco minutos fue clave.

El Saeplast dio la vuelta al marcador. Un gol de David Costa a falta de dos minutos dio la victoria al equipo de Cañiza.

El Calvo Xiria acabó ayer con la imbatibilidad del Rodosa Chapela. Un 3-0 al inicio de la segunda parte lastró a los de Teixeira.