Cinco héroes en el Pablo Beiro

Sin Shelley Cronau. Con un banquillo en el que únicamente figuraban Samuel y Juan Rodríguez, que no pueden entrenar habitualmente por motivos personales y laborales y que, además, por la puntuación de Samuel habrían obligado a prescindir de Agustín Alejos para poder salir a cancha. Y ante un rival, el Mideba Extremadura, que se reforzó mucho y bien este verano y que llegaba a Vigo con la moral por las nubes después de haberse impuesto en la primera jornada a uno de los candidatos a pelear por todos los títulos esta campaña, el Bidaideak Bilbao (71-69). Con todo en contra, el Amfiv firmó el debut soñado en casa. Un partido de los que hacen afición. Un choque en el que los cinco jugadores que disputaron los cuarenta minutos se dejaron las manos y el alma para defender el planteamiento casi perfecto ideado por César Iglesias y conseguir así una épica victoria. Una victoria que, pese a todo, no oculta las carencias de una plantilla y que necesita urgentemente nuevas incorporaciones.

El Mideba era plenamente consciente de las circunstancias con las que los locales afrontaban este encuentro y, por ello, apostaron por empezar muy fuertes el partido, con una defensa muy fuerte y agresiva e imprimiendo un altísimo ritmo al choque. Esa intensidad y velocidad cogieron ligeramente descolocado a un Amfiv que sufrió en la primera mitad (27-34).

El encuentro se reanudaba tras el paso por vestuarios con más buenas noticias para el Mideba que seguía incrementando su renta (27-36). Sin embargo, las sensaciones de los vigueses eran ya muy positivas. La defensa local había mejorado mucho y en ataque Zavala y Alejos eran un constante incordio para los extremeños y la muñeca de Envó despertaba con un triple que daba alas a los suyos para un parcial de 11-0 que ponía por primera vez en el encuentro por delante al Amfiv (38-36, min.22).

Los nervios empezaban a pasarle factura al Mideba (51-47, min.30). La renta local provocó que Jorge Borba, técnico del Mideba, optase por arriesgar y volver a colocar en pista a su quinteto inicial, a pesar de las cuatro faltas acumuladas tanto por Houcine como por Vargas. La apuesta duró poco más de un minuto, el tiempo que tardó el colombiano en cometer su quinta personal y tener que volver al banquillo. Los vigueses conseguían una renta que ya se antojaba muy interesante (59-51, min.34).

Sin embargo, el mexicano Sandoval, que en sus dos intentos anteriores desde la línea de 6,75 no había tocado ni el aro, anotó dos triples de forma consecutiva para revivir a los extremeños y anunciar un final de partido cargado de emoción (59-57). Tinín aprovechaba un despiste defensivo local para poner el encuentro como al inicio (59-59, min.35). Evidentemente, la defensa del Amfiv, tras el necesario tiempo muerto de César Iglesias, se centró en no volver a permitir a Sandoval lanzar con comodidad. El mexicano optó entonces por intentar buscar a su compañero Houcine pero dos balones perdidos de forma consecutiva volvían a dar aire a los locales (63-59, min.36). Sandoval volvió a asumir la responsabilidad con otros dos nuevos intentos de triple que esta vez no encontraron el aro vigués y Alejos, enorme y completísimo tanto en ataque como en defensa su partido, y Envó dejaban el choque visto para sentencia.