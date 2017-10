El Kaleido viaja a Burgos sin Tatafu ni Luis Losada

Kaleido Universidade de Vigo RC se desplaza a Burgos para enfrentarse mañana domingo a partir de las 12:00 horas en el campo de San Amaro a UBU-Colina Clinic, uno de los rivales más fuertes de la categoría, asentado en la segunda posición de la tabla, contando sus partidos por victorias.

Los de Norman Maxwell viajan en busca de la sorpresa ante un rival y en un campo complicado. Para ello, no sólo habrán de mantener la buena línea demostrada en los partidos disputados a domicilio, sino que deberán sobreponerse a las importantes bajas que presentan. De entre ellas, destaca la de su jugador más determinante en la ofensiva, Maka Tatafu, aún no recuperado de sus problemas en el gemelo. No viajará tampoco Luis Losada, lesionado en la rodilla.

Las noticias positivas son la vuelta al equipo de Valentín Gutiérrez, superada ya su lesión de rodilla, y la incorporación de Miguel Abadía, hermano de Javier Abadía, que debutará con los olívicos.