Gus, única baja en el Talleres ABC para recibir al Coruña

Hoy sábado se juega en el pabellón de As Roteas en Coruxo el partido correspondiente a la sexta jornada de liga de la Tercera División del fútbol sala nacional entre el Talleres ABC Vigo IES Coruxo F.S. y el Sala 5 Coruña F.S.

El equipo coruñés ocupa la 13ª posición de la tabla con cuatro puntos debido a su balance de un partido empatado. una victoria y tres derrotas.Por su parte, el equipo vigués ocupa la tercera plaza con 12 puntos gracias a sus cuatro victorias y una sola derrota.

El técnico local, Santi Domingo, solo cuenta con la baja de Gus, que poco a poco se va reponiendo de su larga lesión y ahora está en proceso de recuperar su forma física. El preparador de la escuadra olívica comenta que el Coruña, a pesar de estar en zona baja de la clasificación en este arranque de temporada, es un adversario del que no se pueden fiar porque "es un gran equipo" y recuerda la derrota de la temporada pasada en tierras coruñesas por un contundente 5-0. Santo Domingo pide el apoyo de los aficionados "para entre todos superar este complicado partido y hacer de As Roteas un fortín", de donde por ahora no se ha escapado ningún punto de los disputados.