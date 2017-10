Buena ocasión para que el Magope se estrene

Asmubal Meaño-A.D. Carballal

Partido igualado para el A.D. Carballal, que visita la cancha del recién ascendido Asmubal Meaño, que está teniendo a la viguesa Erika como su máximo referente. Las viguesas acuden con bajas importantes pero no por ello bajarán los brazos.

Magope Seis do Nadal-Zozomas

Oportunidad de oro para el Magope Seis do Nadal para conseguir su primera victoria de la temporada al medirse al Lanzarote Zonzamas, conjunto canario que tan solo ha conseguido una victoria en seis jornadas. Hoy las jugadoras del Magope Seis do Nadal no querrán desaprovechar la oportunidad con el apoyo de su público.

Cíes Obra Civil-SAR Rodavigo

Derbi local para la mañana del domingo entre los dos equipos que representan a Redondela en la División de Honor Plata Femenina. Cíes Obra Civil Chapela y SAR Rodavigo miden sus fuerzas mañana. La balanza está del lado de la SAR, que además ha fichado exjugadoras de División de Honor.