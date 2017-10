Berizzo, sereno pese a las críticas en su visita al Valencia

El Valencia recibe al Sevilla en Mestalla (18.30) en un encuentro en el que el cuadro local tratará de mantener el espectacular estado de forma frente a un rival herido tras ser goleado en Moscú en la Liga de Campeones (5-1). Berizzo se siente con "fuerza y energía" pese a las críticas recibidas. "Sigo creyendo en mi trabajo, en mis futbolistas y en el hecho de que el equipo juegue a mi manera y gane", confesó. "Quiero lo mejor para el equipo y la institución, y que todos los aficionados estén orgullosos de su equipo. Siempre me he sentido apoyado por la institución, no necesito apoyo extra".

Hoy: Levante-Getafe (13.00), Betis-Alavés (16.15).