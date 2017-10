El Amfiv exprime su quinteto

El conjunto de César Iglesias afronta hoy a partir de las 19.00 horas su primer compromiso de la nueva temporada como local en el Pabellón Pablo Beiro después de su victorioso estreno en la cancha del recién ascendido Vista Azul sevillano (40-90). Las circunstancias convertirán un encuentro que ya de por sí iba a ser difícil por la entidad del rival, un reforzado Mideba Extremadura que en la jornada inaugural fue capaz de superar a uno de los candidatos a pelear por todos los títulos como el Bidaideak Bilbao (71-69), en un misión muy complicada, casi imposible, para el Amfiv. La australiana Shelley Cronau, que se perderá este choque y el de la próxima semana al encontrarse en Beijing disputando con su selección nacional el torneo clasificatorio para el Mundial del próximo verano en Hamburgo, deja todavía más en cuadro a un conjunto vigués que ya la semana pasada se desplazó a Sevilla con sólo seis jugadores.

"Estamos en una situación límite. Desde la pretemporada ya hemos tenido muchos problemas para entrenar por la falta de jugadores y eso nos limita mucho ya que no podemos probar nunca el cinco para cinco. A pesar de eso, hemos ido tirando de imaginación para tratar de comenzar la temporada de la mejor manera posible. En el primer partido ante el Vista Azul se notó que ellos son nuevos en la categoría y que aún tienen que adaptarse pero estuvimos muy expuestos. Viajamos únicamente con seis jugadores, sólo con el recambio de Santi Comesaña para los puntos bajos, y menos mal porque si no hubiéramos tenido un problema grave por las faltas personales de Frank de Jong", explica César Iglesias, técnico del Amfiv, quien avanza que "este sábado la situación será aún peor puesto que nos quedamos sin cambios reales. Las puntuaciones provocan que otro de los jugadores con licencia, Samuel Rodríguez, no tenga cabida en el quinteto al tratarse de un jugador clase 1,5, además de que no está viniendo a los entrenamientos con asiduidad por temas laborales y personales. Su entrada en pista supondría tener que mandar al banquillo a Agustín Alejos para dar entrada a Juan Rodríguez, un jugador veterano que había regresado a las pistas para ayudar en el filial y al que hemos tenido que incorporar esta temporada al primer equipo. Para colmo, esta semana se ha perdido dos de las sesiones de entrenamiento por estar enfermo".

A pesar de este complicadísimo panorama, el Amfiv no tira la toalla de antemano y pretende presentar batalla hasta donde lleguen las fuerzas. O las faltas lo permitan. "Nuestra preparación física es buena y así lo hemos comprobado tanto en los amistosos como en el compromiso ante el Vista Azul. Por eso, me preocupa menos que los jugadores tengan que aguantar los cuarenta minutos. Lo que realmente nos puede suponer un tema muy grave son las faltas personales ya que no tenemos opciones en el banquillo para solventar cualquier tipo de incidencia en este sentido", puntualiza César Iglesias.

Enfrente, además, estará un Mideba con la moral muy reforzada tras su victoria en la primera jornada ante el poderoso Bidaideak Bilbao. "Se trata de un equipo que se ha reforzado bien este verano con el punto 2 colombiano Jhoan Sebastian Vargas, los clases 4 Omid Hadiazhar (Irán), Belaid Houcine (Francia) y Ezequiel Jaime Esparza (México) además del clase 1 lituano Erikas Siaurusaitis. Son fichajes importantes para apuntalar un grupo en el que ya destacaban el mexicano Sandoval y el veterano José Cano y que cuenta con otras interesantes variantes como el argentino Joel Gabas y otro clásico como Eusebio Fernández", analiza el técnico del Amfiv, quien subraya: "Debemos tener cuidado con las situaciones de 'miss match' ya que con Sandoval y Houcine las aprovechan muy bien. Además, hay que vigilar también las situaciones de pantalla para buscar el tiro de Cano y estar muy atentos en el balance porque son un equipo con mucho tamaño y eso les permite dominar el rebote para correr".