Laura Grande, protagonista por su lucha contra el cáncer

La Federación Española de Baloncesto ha participado en la campaña "súmate al rosa", de apoyo a la lucha contra el cáncer de pecho. En la portada de feb.com habla de su caso la excéltica Laura Grande, a la que le fue diagnosticada la enfermedad hace siete años, cuando jugaba en el Pío XII, y que anticipa que aún le quedan tres años de tratamiento.

"Me diagnosticaron un cáncer de pecho, inesperado totalmente y joven. De hecho estaba todavía en mi carrera deportiva y supuso un golpe? Pero bueno, los primeros cinco minutos. Después dije 'a por ello'", cuenta la madrileña, que actualmente tiene 44 años.

Grande ha sufrido un carcinoma ductal infiltrante, que se le extendió por el brazo. Le tuvieron quitar la cadena linfática. "Me tocó, como digo yo, el pack completo: operación, quimio y radio", resume. "Me considero una persona fuerte, muy positiva. Me ha hecho para momentos duros. Esa disciplina que te inculca el deporte te ayuda, en mi caso por lo menos me ayudó mucho".

Grande es una de las grandes jugadoras de la historia del baloncesto español. Campeona de Europa con la selección y a nivel de clubes con el Godella, militó en el Celta entre 1997 y 2002, conquistando dos Ligas y una Copa de la Reina.