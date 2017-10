Alonso y McLaren se dan otra oportunidad

Fernando Alonso, campeón del Mundo de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, anunció ayer, a través de un vídeo de la escudería, su continuidad en 2018 como piloto de McLaren, en un acuerdo que el español posteriormente describió como "de larga duración".

Alonso, de 36 años y con 32 victorias en F1 -la sexta mejor marca histórica-, disputará así su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo, en la que espera tener un coche competitivo tras el acuerdo de Renault para motorizar a la escudería inglesa, dejando atrás los últimos tres años con Honda en los que los resultados distaron mucho de lo esperado.

En un comunicado del equipo, Alonso afirma: "Es fantástico poder prolongar mi relación con todo el equipo de McLaren. Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa aquí. Es un equipo maravilloso, lleno de gente increíble, con un calor humano y una cordialidad que yo nunca he vivido en otro sitio en la Fórmula Uno. Estoy muy contento de pilotar aquí".

El piloto asturianodeclaró ayer que tenía más opciones para 2018, pero que el proyecto que más le convencía era el de la escudería de Woking. "Las cláusulas del contrato nunca se hablan normalmente y tampoco lo vamos a hacer ahora. Pero es un contrato para largo plazo, donde iremos viendo cómo van las cosas", declaró en Austin (Texas), escenario este fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos.

"Igual de importante es el hecho de que McLaren tiene los recursos técnicos y el músculo financiero para ganar carreras y mundiales pronto en la Fórmula Uno", añadió. Cabe recordar que hace un par de meses, cuando los rumores en torno a Alonso eran muy variados e incluían a varias escuderías, el piloto español había insistido en que la próximo temporada "estaré compitiendo con un coche para ganar carreras". Alonso parece seguro de que el McLaren volverá a correr.