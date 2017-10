Con Holanda en el horizonte

Samuel González arriesga y da un impulso a su carrera. El vigués, subcampeón de España en la anterior temporada, no solo se ha fijado la conquista del título como meta. El corredor del C.C. Salvaterra ha logrado reunir la financiación necesaria para estrenarse en la Copa del Mundo, cuyas pruebas europeas disputará. En su planificación ha influido también la posiblidad de ganarse su presencia con la selección en el Mundial del mes de febrero.

Samuel González (Vigo, 1997) está preparado para dar el salto internacional. Por fin ha llegado lo que durante tanto tiempo ha estado deseando y el próximo domingo disputará su primera prueba de la Copa del Mundo de ciclocross en la categoría sub 23. Será en la localidad de Koksijde, en Bélgica. A día de hoy es el primero en el ránking nacional por puntos UCI.

"El año pasado fui subcampeón de España y este año quise apostar más por el ciclocross. Quería dar un salto más y correr fuera, que al fin y al cabo es lo que te da ese punto extra", indica el ciclista vigués, que detalla la complejidad de una aventura que no depende solo de su rendimiento deportivo. "Así que busqué patrocinadores para poder sufragar los gastos, aunque no todo lo que quisiera; lo suficiente como para ir tirando estas primeras carreras", apunta.

Samuel González confía en que esta experiencia le ayude sobre todo "a aprender. No te puedes marcar un objetivo de puestos porque no sé cuál va a ser mi nivel fuera", reconoce. "Lo que quiero es aprender y correr con los mejores del mundo y ver dónde puedo estar y hasta dónde puedo llegar. Cuanto más corres fuera también más aprendes a correr con un ritmo diferente. Allí cualquier error, cualquier fallo, se paga y te pueden pasar 20 o 30 corredores", anticipa, consciente de su inexperiencia en ese tipo de escenarios.

A esa ilusión por su debut internacional se une también la ambición de lograr su billete para el Mundial. "También lo hago porque el objetivo es intentar disputar el mundial en el mes de febrero en Holanda. Ahí sí que ya tienes que ir seleccionado y digamos que correr fuera y representar a tu país en pruebas como esta luego lo ven a la hora de realizar la selección", argumenta. Precisamente él ha padecido estos razonamientos como lastre. "El año pasado ya estuve cerca de ir al Mundial, pero quizá no haber corrido fuera al final penalizó un poco; este año a ver si se puede conseguir", anhela.

En un principio, el vigués tiene planeado correr todas las pruebas europeas de la Copa del Mundo. "Quedan siete (ya se han disputado las de Estados Unidos). Alguna de ellas coincidirá con la Copa de España y ahí ya decidiré, según cómo vayan saliendo los resultados, si ir a la Copa del Mundo o a la de España. Pero la idea en principio es correrlas todas", fija.

En Koksijde, Samuel González se encontrará "un circuito peculiar". "Probablemente de los más duros que hay y quizá para estrenarse no sea el mejor, pero es lo que hay. Es un circuito en unas dunas de arena, en los que hay que correr mucho y la arena es muy dura. En principio a mí la arena me gusta, pero allí habrá gente que esté más acostumbrada. Será una toma de contacto. No me marco un objetivo de puesto. Voy a intentar hacer la mejor carrera que pueda y, sobre todo, a aprender. Ya veremos más adelante, en las sucesivas pruebas, qué objetivo me puedo marcar realmente", insiste.

El calendario de la Copa del Mundo depara, además, dos citas en noviembre en Dinamarca y Alemania; dos en diciembre en Bélgica otra vez y luego, en enero, otras dos en Holanda y Francia. No ha sido fácil encontrar los recursos que le permitan costearse una temporada internacional. "En el ciclocross, al ser un deporte más desconocido, cuesta encontrar patrocinadores. Tienes que buscar empresas más pequeñas y realmente tampoco les aporta mucho que yo vaya a correr fuera, pero por lo menos para las primeras pruebas el presupuesto está cubierto. A ver cómo va saliendo la temporada y según los resultados que obtenga a ver si para la próxima podemos dar un paso más", dice esperanzado.

Competición nacional

Pero sus retos deportivos también se centran en el calendario nacional. "En España el objetivo es estar disputando las carreras en sub 23 e intentar ganar el campeonato de España (el año pasado fue subcampeón). Este fin de semana ya he corrido en Burgos dos carreras y el sábado gané y el domingo quedé segundo; como primeras carreras estuvo bien. Además en Galicia también me estrené con victoria en Marín", relata. "Hasta febrero que es el Mundial aún falta un montón y hay que ir mejorando poco a poco, pero empezar ganando siempre es un plus de motivación", dice el corredor del Club Ciclista Salvaterra.