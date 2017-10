Jorge Casales se une a Vértigo por dos temporadas

Apenas unos días después de anunciar su rescisión de contrato de mutuo acuerdo con Beta después de una vinculación de tres años, el piloto vigués Jorge Casales hacía hoy oficial su fichaje por la que será su nueva escudería, Vértigo.

Casales se une al equipo verde con la intención de "explotar todo su potencial" durante las dos próximas temporadas. El acuerdo une a ambas partes en un "nuevo y ambicioso proyecto que terminará en 2019", indica la marca en su página web. "Casales es un piloto con un gran potencial. A bordo del nuevo Combat 2018 esperamos que explote todo su talento y con esto se establezca entre los mejores del Campeonato del Mundo de TrialGP y también del Campeonato de España", dicen en su comunicado oficial.

Pese a que es reciente la decisión del vigués de abandonar Beta tras "un año muy complicado" ya se rumoreaba la posibilidad de su llegada a Vértigo. El vigués acabó la temporada visiblemente descontento con sus resultados y con otros factores que han afectado en su rendimiento, como, tal y como él mismo apuntó, la "denuncia de un piloto al que consideraba un compañero"; además de la lesión de su mochilero. Su mejor resultado en el Mundial en esta temporada fue un cuarto puesto en el TrialGP de Andorra y el peor, el décimo en la República Checa. Finalizó el año en el octavo puesto del ránking mundial.

"Quería reflexionar y dar un giro mi vida, no he tenido mucho tiempo de reflexionar pero durante estos días han sucedido muchas cosas", anunciaba el piloto vigués en las redes sociales. "Y aquí estoy vestido de verde, piloto de Vértigo", anunciaba. "Ese verde que es el color de la esperanza, en el cual confío que no me fallará", dice dispuesto a recuperar la ilusión tras un año complicado.

"Gracias Vértigo por darme esta oportunidad, daré el 200% de mi y espero no defraudaros, y con el apoyo de todos vosotros voy a luchar por lo que más me gusta en este mundo y lo que es mi vida, el trial", dice ilusionado ante esta nueva etapa que inicia en su nuevo equipo.

"Ambas partes tenemos grandes esperanzas en esta etapa, en la que confiamos en obtener buenos resultados". En el anuncio de su fichaje, Vértigo recuerda algunos de los resultados más destacados obtenidos hasta ahora por Casales, de 22 años, como el Campeonato Europeo juvenil en 2010 o el Mundial juvenil de 2013. Además, atesora cuatro título de campeón de España: 2008 (júnior), 2009 (cadete), 2010 (juvenil) y 2011 (TR2).