El Sárdoma rechaza las acusaciones del Femiastur

El Femiastur anunció ayer su intención de presentar un escrito ante la Federación Española para explicar su posición tras suspenderse el partido de Segunda División femenina que se jugaba el domingo en As Relfas contra el Sárdoma debido al intenso humo que provocaron los incendios cercanos y que están asolando Galicia, Asturias y Portugal.

El club avilesino manifiesta su protesta en el escrito porque ni la Federación ni el club le informaron de la situación cuando ya se sabía el problema con antelación y se podía haber evitado el costoso viaje (en torno a los 1.000 euros). Además, pide ayuda económica para el nuevo desplazamiento y exige que el partido se juegue en un horario "normal" para minimizar gastos.

El técnico avilesino y director deportivo del club, José Requena, asegura que el club vigués "nos amenazó con poner el partido en un horario intempestivo para causarnos aún más daño económico" porque, explica, "ellos querían jugar y nos acusan de propiciar la suspensión". Requena no entiende esta posición cuando, recuerda, "nosotros somos los más perjudicados" y fue el colegiado, el gallego González Sobrado, el que tomó la decisión en el minuto 25.

El árbitro explica en el acta que fue por "fuerza mayor" puesto que "el humo provocaba irritación en los ojos y mareos en varias jugadoras que no eran capaces de respirar con normalidad y entendí que su integridad física estaba en peligro".

Por su parte, desde el Sárdoma no están de acuerdo con la acusación del Femiastur. En declaraciones a FARO DE VIGO, el presidente de la entidad viguesa, José Manuel López, precisó que "consideramos que se podía jugar; esa misma mañana se disputaron con normalidad partidos de niños. Nunca impedimos que el árbitro tomara una determinación y tampoco lo presionamos para que no lo suspendiera. Esto que dicen no es de recibo", apunta.

Antes de la suspensión, el colegiado llegó a consultar a los equipos sobre la conveniencia de parar o no el encuentro y jugarlo en otra fecha. El Sárdoma entendió que se podía jugar, de modo que se reanudó, pero al par de minutos el árbitro tomó la decisión de suspender el encuentro. El equipo vigués baraja ahora la fecha del 1 de noviembre o del 6 de diciembre para continuar el encuentro.