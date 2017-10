El ´Mapfre´ huye de la euforia

El patrón del 'MAPFRE', Xabi Fernández, afirmó que toda su tripulación tiene "los pies en la tierra" y que "hay que tener un poco de cuidado" después de que les consideren los máximos favoritos para ganar la Volvo Ocean Race 2017-18 por el dominio ejercido en todas las pruebas previas a la salida de este próximo domingo, pero también tiene claro que es porque sus rivales les ven "preparados" de cara a una regata de máxima exigencia en la que no hay que hacer "al principio ninguna etapa mala".





"La gente se está viniendo arriba y hay que tener un poco de cuidado, pero en el barco todos tenemos los pies en la tierra. En esta regata las cosas pueden ir muy bien o muy mal, es una maratón de nueve meses y nosotros hemos hecho las cosas muy bien, pero el resto sólo va a ir mejor", expresó Xabi Fernández en su participación junto a la gallega Támara Echegoyen y Joan Vila en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press.







El doble medallista olímpico tiene claro que el "objetivo es empezar bien". "A lo mejor las dos o tres primeras no hay que ganarlas todas, pero sí no hay que hacer ninguna mala y luego poco a poco ir arriba", puntualizó."Siempre que te ponen de favoritos es porque te ven preparado y eso sólo puede ser bueno, pero el objetivo claro es no hacer ninguna etapa mala al principio", reiteró el regatista vasco, que sabe que el resto de participantes "se han reforzado mucho". "Quizás hay barcos que están más cortos de preparación, pero todos tienen gente muy, muy buena. Hay gente que había dejando la Volvo y que como Joan (Vila) ha vuelto con mucha experiencia", advirtió.Por ello, ve al 'Dongfeng' chino "preparado" y como el. "Fue el primero en empezar a prepararla y tiene cinco o seis tripulantes que ya dieron la vuelta al mundo en la última edición", subrayó.Para Fernández, la convivencia en el 'VO65' es clave y "se empieza desde el primer día". "Es muy fácil tener una lista de regatistas muy buenos, pero luego hay que buscar el equilibrio para que trabajen en equipo porque cuando todo va bien es fácil llevarse bien y cuando va mal necesitas que la gente salga y te eche una mano", aseveró."Nosotros, aparte de tener gente de calidad, tenemos un grupo muy bueno. Nuestro punto más fuerte es que cuatro ya dimos la vuelta al mundo el año pasado y que la gente que viene tiene calidad y experiencia que va a aportar mucho", añadió al respecto.Sobre la ruta de esta edición, recordó que hay "varios cambios" y que en esta ocasión van "directos" a Melbourne desde Sudáfrica, sin pasar por Abu Dabi. "Serán etapas más duras y de más riesgo. En las etapas del Océano Sur y cuando cruzas el Atlántico, si las cosas van bien, tienes que conformarte con un buen resultado. Las del Sur puntúan doble y habrá que mirar el aspecto deportivo", opinó.Xabi Fernández reconoció que no le "costó mucho convencer" a Támara Echegoyen para que entrase en el proyecto. "Estaba llamando a las puertas hace mucho tiempo y es de las pocas chicas en Galicia que ha estado metida en todo tipo de barcos", remarcó."Con Joan nos costó un poco más porque tenía otras ofertas y no fue tan fácil. Ya nos dijo que quería hacer la Volvo y luego sólo hubo que darle todo lo que quería", bromeó sobre el navegante catalán, considerado uno de los mejores del mundo.El patrón del 'MAPFRE' sabe que esta semana previa a la salida oficial el domingo 22 en Alicante "es complicada" y que al ser en "casa" tienen "doble trabajo" sobre todo para que "toda la tripulación esté lo más centrada posible"."Deseo que todo vaya bien y nadie se haga daño. Si sale bien será el mejor regalo que pueda tener", señaló Fernández, que sopló una pequeña tarta por su 41 cumpleaños que será este jueves 19. "Vamos a darlo todo y a ver si podemos dar una alegría", pidió.En esta ocasión, el vasco no compartirá su puesto con Iker Martínez, que está centrado "en su campaña olímpica" con la clase Nacra. "No se veía con fuerzas de dar la vuelta al mundo. Le echaré de menos por supuesto, he navegado con él desde 1999, pero si uno no está motivado, esta regata es el peor sitio en el que puedes estar. A mí me apetecía porque la Volvo es una regata en la que tenemos una 'espinita' clavada y a ver s un día podemos ganarla", se sinceró.Por su parte, Pedro Campos, director del 'MAPFRE', resaltó que cuentan "con un gran equipo". "Siempre lotenemos, pero la fase previa ha sido espectacular, casi demasiado y prefiero ser prudente. Favoritos nunca, queremos ganar la VOR, pero no siendo favoritos", apuntó.El de Cuntis, que tuvo un recuerdo para su tierra que "lo está pasando mal" por los graves incendios que está sufriendo, opinó que Támara Echegoyen tiene "en la capacidad de adaptarse uno de sus grandes valores" y que Joan Vila es "el mejor navegante del mundo" y que "es un verdadero maestro de la electrónica y pasa más tiempo en cubierta que nadie", mientras que del "jefe de la tribu", Xabi Fernández, "es el principal responsable" junto a Pablo Arrarte de "tener esta excelente tripulación".