Dovizioso aprieta a Marc Márquez

Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) volvió a ganar un mano a mano a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), esta vez en la pelea por la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputó en el circuito "Twin Ring" de Motegi. Márquez no pudo doblegar a Dovizioso, que iguala en victorias con el piloto de Repsol, en una última vuelta en la que un pequeño error casi le hizo irse por los suelos. Ahora la diferencia entre ambos en la lucha por el título mundial es de apenas once puntos a favor del español.

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) llegó a ocupar la octava posición tras adelantar a Jorge Lorenzo, pero instantes más tarde se cayó y se vio abocado a una retirada que le aleja definitivamente de la lucha por el título mundial una temporada más. Rossi sufrió una fractura de tibia y peroné antes del Gran Premio de San Marino y apenas 24 días corrió la carrera de Aragón y a Japón llegó 45 días después de su lesión, por lo que todavía no está plenamente recuperado. "Ha sido un accidente importante, más que el de ayer. Cuando me di cuenta ya estaba en el aire", reconoció el campeón italiano. "No tenía nada de tracción ni de agarre; nuestra moto y la goma trasera de Michelin no mezclan bien, sobre todo en agua y la sensación desde la moto es distinta, es que hay algo, es evidente que estos neumáticos no van con la Yamaha, porque en las demás van bien", lamentó Rossi.

A menos de tres vueltas para el final Dovizioso y Márquez se enzarzaron en un duelo mano a mano con adelantamientos al límite verdaderamente impresionantes que se saldaron, inicialmente, con la recuperación del liderato por parte del piloto de Repsol Honda.

Las dos vueltas finales resultaron de auténtico infarto y aunque Márquez intentó aguantar la primera posición, Dovizioso supo esperar su oportunidad para doblegar por segunda vez en un mano a mano muy parecido al de Austria, a un Marc Márquez que no arrojó la toalla en ningún momento.

Junto a ellos en el podio estuvo el italiano Danilo Petrucci, con Alex Rins en la quinta posición, justo por delante de Jorge Lorenzo y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Maverick Viñales prácticamente dijo adiós a sus opciones al título al firmar la novena posición de carrera, con Pol Espargaró KTM RC 16) undécimo, Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16) decimocuarto y Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), en la decimoquinta.

Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP16) sufrió una caída que le impidió acabar la carrera y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) se retiró con problemas a pocos minutos del final.

"He dado mi cien por cien luchando hasta la última vuelta y la última curva. Ha sido una carrera fantástica con los dos pilotos que luchan por el Mundial peleando por la victoria", señaló Marc Márquez, que elogió a Dovizioso. "Hoy ha hecho una carrera increíble y ha ganado, pero de todos modos estoy contento con nuestro resultado, porque esperaba que fuese muy, muy rápido aquí. Hemos sumado buenos puntos y hemos dado un buen espectáculo a los aficionados", concluyó.