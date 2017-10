El Mecalia Guardés se deja una bala

El Mecalia Guardés aún sueña. Las de Prades, en un gran partido, cedieron solo por tres goles ante el Astrakhanochka ruso y hoy (19 horas) en A Sangriña tratarán de lograr lo impensable.

El campeón está de vuelta. La campaña que el club puso en marcha para animar a la afición en la eliminatoria continental apelaba al ADN del Guardés. Las de Prades disputaron su mejor partido en este inicio de temporada. Se vio a un equipo serio, concentrado, con desparpajo y disfrutando en la pista. La derrota, dentro de la lógica, deja un buen sabor de boca tras comprobar que se puede plantar cara a un equipo tan potente como el Astrakhanochka.

El desparpajo de las guardesas en defensa, con mucha anticipación al planteamiento del conjunto de Georgy Zaikin, les permitió mantener cierta igualdad en los primeros compases del partido. Prades quiso cortar cualquier posibilidad de que la escuadra rusa se escapase en el marcador y el minuto 6:43 de partido solicitaba el primer tiempo muerto. Las indicaciones del técnico surtieron efecto y solo las paradas de Trusova impedían que las guardesas, con una gran Espiñeira ordenando y mandando, se adelantasen en el marcador.

Poco antes del minuto 10, Espiñeira hizo saltar las alarmas al retirarse al vestuario con molestias. Las duras acciones defensivas de las rusas, muy protestadas por afición y jugadoras, no encontraban el castigo correspondiente por parte de la pareja de colegiados rusos. Y unos minutos de imprecisiones permitían al Astrakhanockha cobrar una renta de 3 goles. Las rotaciones daban aire fresco al Guardés y Zaikin paraba el partido aunque sin encontrar la clave de las de Prades y sin ser capaz de gestionar sus inferioridades apostando por jugar sin portera. Del 10-7 del minuto 18 se pasó -gracias al acierto de cara a portería vacía, a varias paradas de Carratú y errores rusos- al empate a 10 firmado por Kurchankova.

Intercambio de goles, intensidad en ambos lados de la pista y la exclusión de Antonova por un empujón innecesario a Carratú impedían que ninguno de los dos conjuntos impusiese su ritmo de juego. Una parada de Carratú y una acción de Gutiérrez forzando un 7m que transformó una magistral Egozkue ponían las tablas (13-13) para marcharse al descanso.

A la salida de los vestuarios, el Guardés se mostró errático y varios lanzamientos precipitados que detuvo Trusova dejaron una renta de tres tantos (18-15) que obligó a Prades a reactivar a sus jugadoras en un tiempo muerto. La vuelta de Espiñeira era la apuesta del técnico petrerí. La central se encontraba con una Luciana Mendoza muy inspirada que desde los 9m martilleaba la portería rival. Tuvo posesión el Guardés para ponerse a uno, pero una pájara permitía al Astrakhanockha romper -o al menos eso se intuía- el partido de manera definitiva con una ventaja de 7 goles cuando restaban quince minutos para el final del partido (23-16). La velocidad rusa, personificada en la extremo Yana Yemelyanenka, contrarrestaba con la pausa del Guardés que quería mover el balón.

Una letal Marta Méndez empezó a bombardear la portería de Trusova, a quien dio releveo Riabtseva. Un nuevo gol de Naiara y Sempere a la contra finalizaban un parcial de 0-4 (23-20) que ponía en alerta a Zaikin. Tras una pausa en el juego, imparable Espiñeira en el uno contra uno y el Guardés se acercaba a dos goles a base de carácter y actitud de equipo campeón (23-21). Pero al Astrakhanockha no le temblaba el pulso ante la amenaza gallega y a pesar de que las de Prades insistieron hasta el final no encontraron el premio en forma de victoria (28-25), pero sí la recompensa del trabajo bien hecho.

"Hoy no se le puede achacar nada a este equipo" afirmaba orgulloso Prades al término del encuentro. "Este carácter no se había perdido, pero sí que es cierto que estaba un poco oculto" explicaba el técnico tras ver un partido en el que el Guardés por fin mostraba una actitud muy anhelada en el arranque liguero. Ahora, tocará ver cómo el equipo se recupera físicamente, con especial atención a Anthía Espiñeira. Las que fijo no serán de la partida son Ana Rodrigues y Rebeca Castell, quienes ayer ya no se sentaron en el banquillo y están a la espera de que se les realicen diversas pruebas médicas para determinar el alcance de sus molestias.