El acierto de Balázquez no fue suficiente

El Bada Huesca logró una amplia victoria ante el Condes Albarei Teucro por once goles (34-23) en un partido en el que no permitieron ninguna concesión a los de Quique Domínguez, que fueron siempre a remolque en el marcador. Los pontevedreses, a pesar de los once goles de su estrella en ataque, Yoan Balázquez, sufren la primera derrota por más de un gol de toda la temporada.

Tras un mal inicio, reaccionó el Teucro en el ecuador de la primera parte con un parcial 1-5 que dejó el marcador con tan sólo dos goles de desventaja (10-8), aunque siempre fue favorable el marcador a los oscenses.

En los últimos minutos de la primera parte volvió otra vez Bada Huesca a arrollar al Teucro con acciones rápidas en contraataques (18-12 al descanso).

Tras el descanso el Teucro salió más enchufado en el partido y otra vez logró reducir su desventaja a tan sólo tres goles (20-17) gracias a la aportación de Balázquez, que se mostró intratable durante todo el partido. El Huesca no se dejó inquietar por un Teucro que lo fiaba todo al brazo de Balázquez, al que la defensa oscense intentó parar como fuera para que no lanzase con comodidad.