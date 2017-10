Zidane, de fiesta en Getafe

El Real Madrid vuelve a retomar el pulso a la Liga, tras el parón por los partidos internacionales de clasificación para el Mundial de Rusia, esta tarde (16.45 horas, BeIN) visitando al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Lo hará con dos objetivos: ganar para que los siete puntos de diferencia con el Barça -que juega en Madrid ante el Atlético- no vayan a más y así homenajear a Zidane. Y es que el entrenador galo cumple cien partidos en el banquillo merengue, al que llegó para suplir a Rafa Benítez, y para sumar, de momento, una Liga, dos Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes, dos_Supercopas de Europa y una de España.

Zidane cuenta con el mejor promedio de victorias como técnico de la historia del club, y ya es el tercer entrenador -tras Miguel Muñoz y Luis Molowny- con más títulos. A pesar de la acumulación de partidos y de títulos, si con algo se queda Zidane es con la Liga que ganó en su primera temporada completa en el Real Madrid. "Lo más difícil es cuando pierdes porque indica que algo no lo has hecho bien. El más bonito, pero de verdad, fue ganar la Liga, que ha sido lo más bonito de mis cien partidos. Yo aprovecho cada momento de mi vida, pero si tengo que elegir uno es La liga porque supone el día a día, es una complicación tremenda y ganarla es lo máximo", comentó ayer el francés tras el entrenamiento.

Zidane tuvo incluso tiempo para descartar entrenar en un futuro al Barcelona. "Yo tengo el corazón blanco. De jugador era igual, después del Madrid me dijeron si quería jugar en otros sitios, y dije que no. Veremos, pero no", apuntó. Y sobre la situación política de Cataluña el entrenador no quiso pronunciarse ya que entendía que no era "el lugar adecuado" para dar su opinión.

Para el choque ante el Getafe, Zidane recupera a Benzema, Marcelo y Theo. No podrá contar con Bale, que arrastra problemas en el sóleo. El técnico reconoció, tras la polémica sobre dónde se rompió esta vez el galés, si con el Real Madrid o con Gales, que todo comenzó en Dortmund, y que Bale "es el primero que está mal" por no poder jugar. Fuera también se quedan Keylor Navas, tocado tras jugar con su selección -lo sustituirá Kiko Casilla- y Dani Carvajal, que se recupera de un problema cardiaco. Mientras, Zidane espera recuperar la aportación goleadora de Cristiano Ronaldo, que todavía no se ha estrenado en la Liga. El delantero portugués ya acumula 270 minutos sin marcar, y está a 28 de firmar su peor racha goleadora en el torneo de la regularidad.