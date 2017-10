"Si te invito a mi casa comes en mis platos"

Simeone tiró de ironía cuando se lepreguntó por la altura del césped en el duelo ante el Barcelona y ha alabado al equipo azulgrana porque se ha "reinventado de una manera muy veloz, sobre todo después del golpe de la salida de Neymar".

"Seguramente es uno de los mejores equipos del mundo, pero ahora el Madrid está mejor, más fuerte. Se ha reinventado de una manera muy veloz, sobre todo después del golpe de la salida de Neymar. No dejan de querer ganar, de tener ese gen que les hace competir y no cansarse de seguir ganando, por eso son cracks", alabó Simeone en rueda de prensa.

Su rival estará liderado por Leo Messi, quien volvió a dejar "clarísimo que es el mejor del mundo" al clasificar a Argentina para el Mundial. Pese a que nunca ha ganado en Liga al equipo azulgrana, el 'Cholo' apuntó que tiene "los mejores recuerdos contra el Barcelona".

"No nos ha tocado ganarles en Liga, pero empatamos el partido más importante de los que jugamos para ganar la Liga en 2014. Y hemos llegado a dos finales de Champions jugando antes contra ellos", recordó, antes de ser preguntado por posibilidad de que el césped esté alto para frenar el juego de su rival.

"No soy jardinero, soy entrenador. Cuando me invitas a tu casa a comer me invitas con tus platos, tus manteles y tus vasos. Y cuanto yo te invito a comer a la mía, lo hago con mis platos, mis manteles y mis vasos. Si voy a tu casa no pido un plato cuadrado, uso el que me ofreces. Eso es jugar en casa o jugar fuera", comparó con ironía.

Respecto al posible cansancio de los jugadores internacionales, el técnico dijo que "lo de Luis Suárez es igual que Godín y Giménez", todos ellos compañeros en la selección uruguaya, y recordó que "Messi tomó un avión de Ecuador para volver enseguida". "Eso habla de la profesionalidad que tienen. Jugó el martes y el miércoles ya estaba en Barcelona. Con el correr de los minutos puede parecer el cansancio, pero igual que ocurre jugando entre semana", analizó.

En cuanto a los últimos resultados cosechados por el Atlético antes del parón de selecciones, reivindicó que "en Leganés no fue un tropiezo". "Empatamos como se empatan muchos partidos. El Chelsea nos ganó bien. No estamos pensando negativamente, vamos siempre con optimismo, pensando en prepararnos para cosas importantes y para hacer un partido fuerte y con intensidad", animó.

Además, el 'Cholo' también reflexionó sobre un jugador "decisivo" para su equipo como Antoine Griezmann. "Posiblemente se encuentre más cómodo con un punta más del estilo de Torres, Gameiro o Vietto y jugar con Correa le pueda perjudicar en algún sentido, pero Correa está bien y va a jugar".