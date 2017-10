Nadal supera a Dimitrov y pasa a semifinales

El tenista español Rafa Nadal ya está en semifinales del torneo de Shanghai, octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada, tras desbordar la resistencia de un correoso Grigor Dimitrov (6-4, 6-7(3), 6-3) y en su siguiente compromiso topará con Marin Cilic, verdugo de Albert Ramos (6-3, 6-4).

Igual que ocurrió la semana pasada en semifinales de Pekín, Dimitrov exigió mucho a Nadal y le obligó a llegar hasta el tercer set, pero el número uno mundial volvió a exhibir su fortaleza en los momentos decisivos y ganó tras dos horas y 32 minutos, elevando a 10-1 su balance particular frente al talentoso jugador búlgaro.

En el primer set, el balear, que solo había cedido siete juegos para plantarse en cuartos de final, dio el golpe determinante en el noveno juego, cuando el marcador reflejaba un 4-4. Se apuntó el 'break' a la cuarta oportunidad que tuvo y luego remató con su saque para llevarse la primera ventaja importante.

Ambos jugadores desplegaron su mejor juego en la segunda manga, en la que se vieron grandes puntos y en la que ninguno atinó a romper el saque de su rival, lo que desembocó en el 'tie break'. Nadal pareció encarrilarlo con un 3-0 de salida, pero Dimitrov sacó su mejor versión bajo presión y ganó cinco puntos seguidos para equilibrar el duelo.

El búlgaro, que se apuntó diez golpes ganadores más que su rival (42-32), tuvo su gran oportunidad con una bola de 'break' y 2-2 en el set decisivo. Fue entonces cuando el número uno sacó galones para salvar la situación y romper en el siguiente juego el saque de su rival, que lo perdió con un golpe sencillo que impactó en la red.

Con 4-2 y saque, Nadal ya no dio opciones a su adversario y selló el pase a semifinales para uno de los pocos Masters 1.000 que aún no adornan su palmarés. Solvente en la red (11/16), bien al saque (8 'aces') y volviendo a controlar los errores no forzados (24), sumó su decimoquinta victoria consecutiva en el circuito.

Su rival este sábado será Marin Cilic, al que ha batido en cuatro de sus cinco duelos precedentes y cuya única victoria ante el español data de 2009. El croata tuvo que pelear más de lo que indicó el marcador final ante Ramos, que fue el primero capaz de quebrar su saque en Shanghai.

El barcelonés, que ya le había derrotado tanto en la pista dura de Shanghai en 2011 como en su único enfrentamiento previo esta temporada en Montecarlo, no pudo evitar el 'break' en la única oportunidad que tuvo Cilic en el primer set y dio el primer paso hacia una derrota que llegó tras una hora y 21 minutos de partido.

El número cinco del ranking mundial, que alcanzó un 87% de éxito con su primer saque y 10 'aces', fue aún más incisivo al resto en la segunda manga y derribó la resistencia de Ramos, que en cualquier caso dejó el torneo chino con un buen resultado.