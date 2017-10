El Choco aplaza su despegue

El Choco sumó un nuevo punto, en esta ocasión en el campo del Negreira, después de un partido bonito, entretenido y que pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos. Los de Marcos Montes consiguieron en el segundo tiempo voltear el gol de Capelo antes del descanso, pero no fueron capaces de sostener su ventaja en el marcador y un nuevo gol del ariete del Negreira dejó el duelo en un reparto de puntos que mantiene a los de Redondela en la zona baja de la clasificación aunque no demasiado lejos de la zona tranquila de la tabla.

En los primeros compases del partido a ambos conjuntos les costó mucho entrar en el juego. Los jugadores salieron fríos y tenían errores a la hora de hacer los pases. Sin embargo, el Negreira aprovechó la primera ocasión que tuvo para tomar ventaja en el marcador. Capelo, en el minuto 28, abrió la lata con un gol de calidad desde la frontal del área. No hubo más oportunidades de gol de peligro, ya que las defensas estaban firmes y los problemas estaban en la zona de ataque donde apenas había soluciones. Con la ventaja mínima de 1-0 se llegó al descanso.

La segunda parte fue otro encuentro. Ambos conjuntos hicieron un juego muy bueno sobre el césped y gozaron de múltiples ocasiones para anotar. El primero en avisar fue Javi que con un cabezazo envió el esférico fuera por muy poco. El Choco cada vez se estaba acercando más al área rival y fruto de esta presión y tras numerosos avisos en el minuto 55 Comis aprovechó un error de Rodri para poner las tablas en el luminoso.

A partir de ahí, las internadas y ocasiones eran constantes, pero los entrenadores pedían calma porque faltaba mucho tiempo por delante y el partido amenazaba con romperse demasiado rápido. No fue hasta el minuto 74 cuando Escobar puso otra vez la ventaja para el Choco, pero la felicidad visitante no duraría mucho. Tres minutos más tarde Capelo aprovechó una indecisión del portero para volver a empatar el encuentro y firmar un doblete. El partido ya no se movería. El Choco no fue capaz de encontrar de nuevo la portería, aunque dispondría de alguna otra oportunidad, y suma un nuevo punto. El despegue vuelve a aplazarse.