Estados Unidos se queda fuera; Panamá se mete con un gol inexistente

Estados Unidos cayó derrotada ante Trinidad y Tobago (2-1) en la última jornada del 'Hexagonal' de la CONCACAF y se quedó fuera sorprendentemente del Mundial de Rusia por culpa de las victorias de Panamá, ante Costa Rica (2-1), y Honduras, ante México (3-2), que dieron el histórico billete directo a los panameños y la plaza de repesca a los 'catrachos'.

La última vez que Estados Unidos no participaba en una Copa del Mundo sucedió en 1986 durante el Mundial de México. Desde entonces, la selección norteamericana ha sido un habitual en esta competición y sorprendentemente no viajará a Rusia tras caer derrotada ante la colista Trinidad y Tobago (2-1), selección que tan solo había acumulado una victoria en los anteriores ocho partidos.

El comienzo de partido no sería nada alentador para la selección dirigida por Bruce Arena. Primero, un gol en propia puerta en el minuto 17 tras un mal despeje de González y una mala acción del guardameta Howard, quien también pudo haber hecho más en el segundo, después de que el lateral trinitense Alvin Jones probara suerte desde una posición muy lejana a la portería.

La reacción de Estados Unidos no llegaría hasta después del descanso, tras una buena maniobra al borde del área del futbolista del Borussia Dortmund Christian Pulisic. Un tímido intento de remontada de un conjunto visitante que no llegaría con demasiado peligro en los minutos posteriores y que no alcanzó el punto que le hacía falta.

Este revés no fue desaprovechado por Panamá, que sí hizo los deberes, de forma agónica, en su encuentro frente a Costa Rica, la otra selección junto a México que ya tenía el billete a Rusia. La selección panameña también dependía de Estados Unidos y gracias a su resultado consiguió entrar de forma directa a su primer Mundial.

El costarricense Venegas adelantaría a su combinado en el minuto 36, aunque después Panamá remontaría hasta el definitivo 2-1 gracias a los tantos de Román y Gabriel Torres, este último en el minuto 88 y que desató la locura en el Rommel Fernández. Este último gol no llegó a entrar y eso ha generado una gran polémica porque la jugada es escandalosa. Tampoco se puede descartar alguna decisión de la FIFA.