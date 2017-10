´Pola´ inicia en Eslovenia la defensa de su título en la UEFA Futsal Cup

Movistar Inter, donde milita el vigués Adrián Alonso, 'Pola', ya ha partido rumbo a Maribor (Eslovenia), donde el equipo interista disputará la Main Round de la UEFA Futsal Cup. Los madrileños comenzarán la defensa del título en un sitio muy especial. Y es que la temporada pasada, los dirigidos por Velasco comenzaron la reconquista de esta competición precisamente en Maribor. Movistar Inter compartirá grupo 2 junto a SC Braga, Dina de Moscú y Brezje Maribor, equipo anfitrión. Accederán a la siguiente ronda los primeros tres clasificados.



Movistar Inter llegará a Maribor a las 13:50 horas. La primera sesión de entrenamiento en el Sport Hall Tabor de Maribor está pautada para las 18 horas. Los madrileños debutarán en la competición el miércoles ante SC Braga (17:30 horas). Al día siguiente, llegará el segundo choque. Será a la misma hora ante los rusos del Dina de Moscu. El viernes el equipo se volverá a ejercitar a las 18 horas y cerrará la competición ante los anfitriones el sábado a las 20 horas. Todos los partidos se podrán seguir por streaming.



Calendario:



Movistar Inter vs Braga/AAUM. Miércoles 11 de octubre. 17:30 horas.



Dina Moskva vs Movistar Inter. Jueves 12 de octubre. 17:30 horas



Movistar Inter vs Brezje Maribor. Sábado 14 de octubre. 20:00 horas







Movistar Inter emitirá en directo los partidos de la Main Round de la UEFA Futsal Cup https://t.co/ynmAvWDzEI vía @fsweb2008 — Movistar Inter (@Movistar_Inter) 5 de octubre de 2017