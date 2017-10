Sainz: "No es día de hablar del futuro, sino de pedir disculpas"

Carlos Sainz (Toro Rosso) ha explicado el accidente sufrido en la primera vuelta del Gran Premio de Japón, que le impidió finalizar en su última carrera con Toro Rosso antes de incorporarse a Renault, detallando que trató de adelantar "por fuera" y la suciedad de la pista le hizo perder agarre.

"Sabíamos que teníamos que arriesgar en la salida para intentar ganar alguna posición. Después de las dos primeras iba decimonoveno y he intentado ir por fuera en una curva. Me he encontrado la pista muy sucia, probablemente de otras categorías, y me he ido. No tiene mucha más explicación", respondió tras la carrera en declaraciones recogidas por Movistar F1.

El madrileño, que partía desde la decimonovena plaza de la parrilla y se vio obligado a arriesgar para luchar por entrar en los puntos, sufrió una amarga despedida del que ha sido su equipo durante tres años y se disculpó con sus compañeros tras el incidente.

Sainz reconoció su tristeza y manifestó no querer "hablar del futuro" que le espera en su nueva escudería, algo sobre lo que empezará a pensar este lunes con la mirada puesta en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará entre el 20 y el 22 de octubre.

"No estaba para hablar mucho. Quería hacer un buen trabajo para la escudería, quería despedir de una buena forma y arriesgar, también, y cuando arriesgas abres la posibilidad a que pasen este tipo de cosas", manifestó.

"Me incorporaré desde mañana, para trabajar en Austin. De todos modos, yo creo que no es el día para hablar del futuro sino para pedir disculpas al equipo por el error de hoy. No quería, para nada, terminar así y, como he dicho antes, cuando arriesgas se abre la posibilidad a que pasen este tipo de cosas", finalizó.