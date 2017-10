Reprimenda y sanción para Alonso

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha sido reprendido por los comisarios del Gran Premio de Japón y sancionado con dos puntos en su superlicencia por no respetar correctamente las reglas de bandera azul, que obligan a los doblados a dejarse pasar, durante la carrera de este domingo. Una sanción que no tiene en realidad ningún tipo de incidencia y a la que el propio piloto, mientras se investigaba el asunto, ya restaba toda importancia.

Según recoge el escrito, Alonso se encontraba inmerso en la batalla por el décimo puesto con el brasileño Felipe Massa (Williams) cuando el líder de la carrera, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), se acercó a él; los funcionarios consideran que no le permitió pasar a la primera oportunidad, como requieren las normas.

De acuerdo con los comisarios, Alonso vio el indicador de luz azul en su coche y las banderas azules entre las curva 14 y 15 durante la vuelta 51. Fernando Alonso no dejó pasar a Hamilton hasta la vuelta 52, en la curva 11.

El piloto asturiano argumentó en la reunión que había una oportunidad de permitir el adelantamiento de Hamilton en la recta principal, pero no a partir de entonces hasta la curva 11. Los comisarios aceptaron que hay lugares limitados para dejar pasar a un monoplaza en las curvas 2 y 9.

En la aplicación de la sanción, los comisarios compararon el incidente con otros similares y consideraron que era menos grave que otros, y que cuando el asturiano se movió dio mucho espacio a Hamilton y, posteriormente, al holandés Max Verstappen (Red Bull). Es la primera reprimenda de Alonso esta temporada.

El piloto español de McLaren se ha mostrado satisfecho con el undécimo puesto logrado en el Gran Premio de Japón de este domingo, una carrera en la que adelantó nueve posiciones desde su vigésima plaza en la parrilla de salida, y ha catalogado su remontada de "espectacular", a pesar de lamentar no tener "un poco más de suerte" y quedarse a un segundo de un Felipe Massa que sí logró puntuar.

"Necesitaríamos un poco más de suerte. Massa iba sin neumáticos y las vueltas tras el 'virtual safety car' le dieron aire. En la última vuelta llegaron los líderes y le dieron aire nuevamente. Cuando había un coche de seguridad u otra cosa, nos paraba todo el ritmo que llevábamos. Aun así, creo que ha sido una remontada espectacular, del vigésimo al undécimo. Cuando tengamos un pelín de suerte, supongo que sumaremos más puntos", comentó en declaraciones recogidas por Movistar F1.

El asturiano reconoció cierto malestar tras no poder sumar en los tres últimos grandes premios, en los que aseguró haber tenido la posibilidad de conseguir "veinte o treinta puntos". Alonso resaltó la limpia salida y la falta de coche de seguridad en las primeras vueltas como aspecto clave que dificultó una rápida remontada para entrar en los puntos.

"No ha pasado nada en la salida, no hubo coche de seguridad, ni nada. No se tocaron Kimi y Verstappen. Casi puntuar en estas condiciones, saliendo el vigésimo, es para estar orgulloso, pero en las últimas carreras habríamos sumado veinte o treinta puntos entre Singapur y Malasia, y sin tener la penalización en Japón", respondió.

Por último, el bicampeón del mundo restó importancia a la investigación en la que se vio involucrado después de la carrera por no facilitar el doblaje a Max Verstappen (Red Bull), que perseguía desde la segunda posición al líder Lewis Hamilton (Mercedes). El piloto, antes de conocer la sanción que finalmente se le impuso, negó haber "intentado estorbar", aunque dejó claro que acataría la decisión tomada.

"Que decidan lo que quieran. No tengo puntos de todas formas. He intentado no estorbar a nadie porque luchaban el primero y el segundo. Han acabado primero y segundo, así que no ha sido determinante a la hora del resultado, pero lo que decidan bien estará y lo acataremos", finalizó.