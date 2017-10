El MAPFRE marca el ritmo en cabeza

Tras casi 24 horas de navegación desde que la flota escuchaba ayer en Lisboa el bocinazo de salida para la etapa prólogo, los partes meteorológicos no han fallado en su pronóstico y los VO65 avanzan a ritmo tranquilo hacia el Estrecho de Gibraltar. El MAPFRE, que no tardó en ponerse al frente de la flota durante las primeras millas de regata, continúa marcando el ritmo de la competición junto con el Team Brunel y con una clara ventaja sobre el resto de la flota.



Tal y como explicaba Antonio "Ñeti" Cuervas-Mons esta mañana, "hicimos una muy buena salida que nos permitió ponernos en cabeza desde el principio. Durante las primeras horas navegamos con Vestas, AkzoNobel y Brunel bastante cerca, pero poco a poco nos fuimos escapando hasta que trasluchamos para doblar el Cabo San Vicente durante la noche, con Brunel muy próximo a nosotros y con unas cuantas millas de ventaja sobre el resto".



Así, tras las 100 primeras millas de regata y habiendo doblado el Cabo San Vicente, los siete equipos comenzaron a definir sus estrategias durante la madrugada. Mientras el grueso de la flota optaba por navegar rumbo Sureste, MAPFRE y Brunel se decantaban por continuar más próximos a la costa Sur de Portugal, opción que les permitía abrir brecha con la flota.



En el parte de las 09:00 horas de hoy lunes, día 9, los de Xabi Fernández continúan marcando el ritmo en cabeza de la flota y seguidos muy de cerca por el equipo que lidera Bowe Bekking. Por detrás, a unas siete millas de distancia se sitúan Team Sun Hung Kai, Vestas, Dongfeng y AkzoNobel, mientras que Turn The Tide on Plastic cierra el grupo a 11 millas del MAPFRE.



Próximas millas

En cualquier caso, todo podría cambiar en las próximas horas. Con la aproximación hacia el Estrecho de Gibraltar, la flota alcanzará el viento de Levante y comenzará una intensa ceñida en la que gestionar bien las maniobras y el paso por el Estrecho será clave para mantenerse en cabeza de la flota.





El MAPFRE lo tiene claro, y por eso el equipo cuenta con que la noche de hoy será dura y decisiva para continuar delante en el ascenso por el Mediterráneo, donde volverán a predominar los vientos suaves. "Todavía queda mucha regata y ahora entraremos en otra zona de transición para empezar la ceñida con el viento de Levante hacia el Estrecho de Gibraltar, donde tendremos muchas viradas, y después volveremos a tener poco viento, por lo que está todo muy abierto y puede pasar cualquier cosa. Hoy nos espera una noche muy dura", afirma Cuervas-Mons.