Abuín: "Es increíble ser campeón del circuito europeo"

El triatleta de Lestrove Uxío Abuín se ha mostrado muy contento por la consecución del título europeo de triatlón, conseguido el domingo en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la última prueba de la fase final de la competición internacional.

"Estoy muy feliz y sorprendido porque la victoria estaba muy complicada, pero imprevistos de carrera, ya que se ha caído Joao Pereira, que era primero del ranking, me ha dejado como favorito para el triunfo final", resaltó en primer lugar.

El triatleta gallego aseguró además que durante toda la prueba "me he encontrado muy bien, sobre todo en los segmentos de ciclismo y carrera a pie, con muy buenas sensaciones y la verdad que es increíble ser campeón del circuito europeo".

En cuanto a la estrategia planteada dijo que el objetivo "era mantenerme en las primeras posiciones y vigilar a mis rivales", aunque Petzoc "venía en el segundo grupo, hemos colaborado y he logrado bajar algunos segundos que me han servido para conseguir el podium y hacerme con el ranking europeo".

"Cuando he bajado en la carrera a pie, me encontraba con buenas sensaciones y ahí me he dado cuenta que el título de campeón no se me podía escapar, ya que he ido controlando la prueba bastante bien", resaltó sobre su victoria europea.

Para finalizar, dio las gracias por el apoyo recibido del público melillense durante la prueba. "Me he sentido muy arropado durante todo el recorrido, ya que me ha ido animando en todo momento, sobre todo en la zona de boxes", concluyó el campeón de Europa.