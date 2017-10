"La sensación es que se nos escapó la victoria"

El entrenador del Rápido de Bouzas, Borja Jiménez, afirmó en sala de prensa que "tenemos la sensación de que se nos escaparon dos puntos. No quizás por mucho merecimiento, porque el partido fue muy cerrado, como son la mayoría de los partidos aquí en casa, que se deciden por acciones a balón parado. Consigues adelantarte y un equipo como nosotros no podemos conceder ni tantas faltas ni permitir que nos rematen casi todas las acciones. Con el disgusto de haber dejado escapar dos puntos que, para nosotros, eran importantes".

Sobre las sensaciones, Jiménez afirmó que "es cierto que no hemos estado todo lo bien de otros días, de ahí los cambios. No hemos logrado encontrar esa frescura con los que han entrado. Teníamos jugadores con mucha fatiga dentro y queríamos refrescarlo, pero no fuimos capaces de encontrar lo que otro día nos aporta la gente que entra de ahí que al final nos queda ese sabor de boca un poco amargo. Al principio estuvimos cuatro jornadas sin perder y ahora llevamos cuatro sin ganar. Sabíamos que esto podía pasar, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo y sabemos que nos va a tocar sufrir hasta el último día. Cuando vinimos aquí nos dijeron que estarían contentos si el equipo era competitivo. Estamos compitiendo todos los días y a partir de ahí intentar conseguir el objetivo nos va a llevar mucho trabajo y estamos en una línea positiva. Al final en ocho partidos solamente hemos perdido uno, trece puntos. Si no me fallan las matemáticas, si de cada ocho partidos hacemos trece puntos creo que tendremos una buena puntuación".

Después de marcar el gol que adelantaba al equipo en el marcador los jugadores del Rápido se replegaron como sin intentaran proteger el marcador. El técnico indicó al respecto que "a raíz del gol los cambios han sido dos delanteros y otro medio centro y hemos quitado dos extremos y un jugador de ataque. El mensaje que queríamos mandar no era ese. El mensaje era tener gente fresca arriba para intentar correr, que esa gente fresca nos permitiera apretar en una altura superior para que no nos pudieran alcanzar, pero no lo hemos comprendido, o no hemos sido capaces de hacerlo bien y la sensación que había era que nos dominaban".