El mago vigúes del balón

Dany Comesaña es uno de los freestylers de referencia en España, uno de los pioneros del "fútbol callejero", en un deporte que consiste en "hacer trucos con el balón". Ahora se ha decantado por la modalidad de "lower", tras un paron de algo más de un año a causa de una lesión en la rodilla.

Hace casi una década (aunque con algún parón por el medio por lesiones) que Daniel Comesaña se convirtió en un auténtico mago del balón. Él es el pionero del fútbol freestyle en Galicia y puede considerarse uno de los más representativos a nivel nacional. Acaba de llegar de la República Checa, del campeonato del mundo. También realiza actos y algún que otro anuncio de televisión.

Su deporte no tiene nada que ver con el fútbol. El único nexo en común es el balón. Y eso que llegó a jugar en el Alerta Traviesas hasta el último año de juveniles. Una lesión de rodilla del hizo seguir otro camino. Uno que ya le había encandilado siendo aún niño, hace unos quince años más o menos, cuando las marcas deportivas empezaron a promocionar el 'jogo bonito' y Ronaldinho deleitaba a sus fans con malabares sobre el césped con el balón.

"Por aquel entonces empezó alguna gente a hacer trucos por su cuenta, trucos muy básicos al principio. Se hicieron páginas de internet y fueron proliferando en redes sociales y en YouTube. Se creó una pequeña comunidad. Yo empecé a ver los vídeos con 14 o 15 años, no entrenaba ni nada, pero me puse a practicar", rememora.

En 2012 se proclamó vencedor de la final nacional de la tercera edición española del Red Bull Street Style, el mayor campeonato de fútbol freestyle del planeta, disputado, precisamente, en Vigo, en uno de los actos del Marisquiño. "Después de eso, tuve una lesión bastante gorda en la rodilla y estuve algo más de un año parado", explica Dany Comesaña, que a día de hoy se ha decantado por la modalidad de 'lower', una de las más popular entre la nueva generación de freestylers, en la que el balón se mantiene en el aire utilizando principalmente los pies y las piernas. Este estilo es considerado como el más complejo por la gran cantidad de trucos que se pueden llevar a cabo.

"En esta rama estoy a un nivel bastante alto y compito a nivel mundial. En los campeonatos de España consigo, eso sí, ganar mi rutina", apunta. "En agosto hubo campeonato del mundo y en la que es mi rama conseguí quedar sexto. No está nada mal para no estar dedicado al cien por cien porque por aquel entonces estaba trabajando".

Ahora que no trabaja apunta que dedica unas tres o cuatro horas diarias a entrenar. "Cuando trabajaba no me daba tanto el cuerpo para entrenar tanto. Hay gente que hace dobles o tiples sesiones", advierte.

Uno de los principales contratiempos que tiene el vigués para entrenarse es la falta de facilidades para acceder a algún pabellón en el que ejercitarse. "Tuve épocas donde estuve en algún gimnasio, pero tampoco es fácil encontrar uno donde te dejen hacer esto. Además, otro problema era la cuestión de los horarios, porque en algunas épocas lo compaginaba con trabajo", apunta: "Si quieres ser consistente, entrenar de verdad, necesitas entre tres y cuatro horas diarias".

La calle es su refugio. Lo malo es que "Vigo es una ciudad donde llueve mucho y hace viento y es complicado encontrar sitios cubiertos. Tengo ya alguno ubicado, pero no es lo mismo entrenar en la calle que en una sala", apunta.

"Este es un deporte relativamente nuevo en España, aún está muy verde, empieza a crecer ahora. En general cuesta mucho encontrar gente que apoye. Hace unos cuatro o cinco años Red Bull organizaba los campeonatos de España pero después decidió dejar de hacerlo y somos los freestylers que llevamos más tiempo, sobre todo los madrileños, los que empezaron a moverse para seguir adelante", indica Dany Comesaña. "Empezaron a buscar sitios donde organizar competiciones y están intentando crear una Federación para que esté todo más estable", apunta.

La visibilidad de su deporte le reporta también algún ingreso al ser requerido para exhibiciones o, incluso, algún anuncio, aunque "no le dedico todo el tiempo que tendría que dedicarle para estar arriba. No tengo el respaldo de una marca para poder dedicarle más horas", se lamenta.

Aunque Dany Comesaña afirma que "todo el mundo puede" practicar su deporte, "para tener un nivel decente necesitas ser ágil, tener unas piernas fuertes y ser rápido". "Siempre me gustó el fútbol y siempre estaba con un balón en los pies". Ahora, con 26 años aún o piensa en colgar las botas, aunque "todo depende de cómo esté el cuerpo". "Lo que está claro es que no me veo compitiendo hasta los 35, más que nada porque si encuentras un trabajo serio es duro compaginar las dos cosas".