Dos equipos inician la batalla por el título liguero

Este fin de semana comienza la liga en una nueva categoría. La Primera Autonómica aparca la copa para dar paso a la liga. Doce equipos buscarán alcanzar el título de liga, dos de ellos son vigueses. El Hierros Miguel Seis do Nadal la temporada pasada quedó a las puertas y esta volverá a intentarlo. Por otra parte el Granitos Ibéricos Carballal intentará volver a la categoría perdida. Horarios: Narón-Moaña (18.30), Poio- Carnes do Ribeiro (18:30), Hierros Miguel Seis do Nadal- Acanor Novás (20:15), Galipiza Viveiro- A.D. Carballal (20:30), Culleredo-Pabellón Nova Xestión (20:30) y Bueu- Sar Centro Médico Cesantes (20:30).

Primera Femenina

Tercera jornada de liga donde el Moaña defiende su liderato momentáneo ante el Porriño que tras una inesperada derrota ante el Culleredo quiere recuperar el terreno perdido (domingo, 12:00). El Lavadores NZ Australis viaja hasta A Coruña para medirse al Culleredo (18:15). Los otros dos partidos son: Tui-Caselas (20:15) y Rasoeiro-Mecalia Guardés (17:00).