Tebas: "No me pareció correcto que el Barça jugase a puerta cerrada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha abierto con una conferencia el curso académico en el Colegio Mayor La Estila, en Santiago de Compostela. También ha atendido a la prensa. Tebas ha considerado sobre la continuidad de Gerard Piqué en la selección española que "si no es independentista y está jugando es porque siente los colores" pero, de otro modo, no tendría hueco y "es importante que no se convierta esto en un All Stars". Al remarcar esta idea, ha ahondado en que bajo su criterio para formar parte de ella "tienes que ser uno de los grandes jugadores y tener un sentimiento por tu país, por tu nación, y si no lo tienes, no tienes por qué venir", puesto que "esto es algo más".

Acerca de la decisión del Barcelona de jugar a puerta cerrada ante Las Palmas, ha apuntado que no le pareció "correcto" lo hecho y ha ahondado Tebas en que si era por temas de seguridad, los Mossos podrían haberla garantizado, aunque de esta decisión contempla que puedan derivarse sanciones en el "tema audiovisual y poco más".

En este momento, no es un asunto prioritario sobre la mesa, porque hay otras cuestiones que lo son más, como "que todos esos clubes catalanes puedan sobrevivir a esa situación tan complicada que se ha generado en España".

Ante este panorama, si hay una hipotética declaración unilateral de independencia, ha suscrito Tebas que hay que ver qué ocurre, porque dejar de estar adscrito a la Federación Española de Fútbol supone no estar en competiciones estatales, y "esa es la norma, esa es la ley, y LaLiga lo que va a hacer es cumplir las normas".