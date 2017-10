Las elecciones a la Federación regresan a los tribunales

Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en las que Ángel Villar fue reelegido el 22 de mayo, vuelven a estar en manos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) con la petición de Jorge Pérez para que entre de oficio tras los datos desvelados en la Operación Soule.

El TAD fue requerido hace más de una semana por Jorge Pérez, exsecretario general de la RFEF y aspirante a la presidencia, que le envió un escrito con la petición de que actúe de oficio y revise la resolución que emitió en junio cuando desestimó un recurso del propio Pérez para que declarase nulas las elecciones.

La candidatura de Pérez a las elecciones de mayo, que no llegó a formalizarse ya que este no presentó los avales exigidos tras denunciar irregularidades flagrantes en el proceso, entiende que a través de la instrucción de la Operación Soule se han conocido datos que podrían cambiar su resolución, aunque no investiga el proceso electoral.